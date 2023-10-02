'Может прилечь': экс-чемпион мира из РФ спрогнозировал, что Усик сделает с Фьюри

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (25-6, 24 КО) выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) столкнется с серьезным сопротивлением от Александра Усика (21-0, 14 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Бывший обладатель некоторых второстепенных титулов отметил, что британец никогда не встречался с настолько быстрыми оппонентами, как украинец.

Об этом Кудряшов заявил в комментарии порталу Mma.metaratings.ru. По словам россиянина, Усик не просто способен доставить проблемы Фьюри, но и даже отправить того в нокдаун, а сам бой вызывает невероятный интерес среди болельщиков, боксеров и экспертов.

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"Я не видел, чтобы Фьюри встречался с такими быстрыми и мобильными ребятами, как Усик, в последнее время. Тайсон – не железный человек, он может прилечь в бою. У Усика достаточно бойцовских навыков, чтобы достать Фьюри. Поэтому это будет очень интересный бой. Понятно, что Фьюри уникальный, он может загадать загадку любому боксеру. Но сможет ли загадать ее Александру Усику, я не знаю", – сказал Кудряшов.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Кроме того, стало известно, запланирован ли реванш между украинцем и британцем. Также промоутер Боб Арум назвал гонорар Фьюри за ближайшие поединки.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон. О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис.

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