Китайский супертяж нокаутировал британского экс-чемпиона, которым пугали Усика. Видео

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) нокаутировал британца Джо Джойса (15-2, 14 KO) и сохранил титул "временного" чемпиона WBO. Поединок-реванш между боксерами состоялся на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".

40-летний китаец с первых минут захватил инициативу в ринге, спокойно и без суеты работая первым номером. Начиная со второго раунда Чжилей стал пробивать защиту соперника, раз за разом донося свои тяжелые удары до головы и корпуса оппонента.

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Было заметно, что у Джойса большие проблемы с защитой, которая абсолютно не работала против "плюх" китайского супертяжа.

Все закончилось в третьем раунде, когда Чжилею удалось провести эффектную двойку.

Левым в живот – правым в голову. Хук попал точно в челюсть, вырубив британца.

Тот пытался подняться, но не успел сделать это вовремя.

Комментируя свою победу Чжилей обратился к публике с вопросом, хотят ли они увидеть, как он заткнет Тайсона Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой между Чжилеем и Джойсом прошел в апреле этого года. Тогда временный чемпион мира по версии WBO сенсационно потерпел первое поражение в карьере.

После этого Чжан должен был стать следующим соперником Фьюри, но переговоры остановились, когда Джойс решил воспользоваться правом на реванш.

В итоге Фьюри 28 октября в Саудовской Аравии встретится с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсисом Нганну.

Отметим, что в своих интервью Джойс заявлял, что без проблем разберется с Усиком и заберет у него чемпионский пояс.

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