Джошуа будет драться за пояс Усика: IBF выставила требование по боям украинца с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 23 КО) может вскоре подраться с Филиппом Хрговичем (16-0, 13 КО) за титул Международной федерации бокса (IBF), которым сейчас владеет Александр Усик (21-0, 14 КО). Организация потребовала от победителя поединка украинца и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) сразу же провести обязательную защиту, однако у соперников в контракте значится пункт о реванше.

Об этом пишет портал Boxing News 24. Фьюри и Усик должны подраться за звание абсолютного чемпиона мира, против чего не возражает IBF. В то же время она определила Хрговича как обязательного претендента бой с обладателем пояса, однако едва ли Александр и Тайсон станут выполнять требование о проведении боя.

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Таким образом IBF сразу после первого боя нашего соотечественника и Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, объявит титул вакантным и назначит поединок Хрговича против Джошуа, который расположился вслед за хорватом в рейтинге организации.

Ранее экс-тренер Усика Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Фьюри, который 29 сентября подписал соглашение на супербой с украинцем. Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

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