Объединенная Германия еще на выборах в Бундестаг в феврале 2025 года по политическим предпочтениям избирателей фактически разделилась на две части, причем линия раскола прошла четко по бывшей границе между ФРГ и ГДР.

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Далее текст на языке оригинала.

Зрозуміло, відмінності між електоральними симпатіями виборців на сході й заході країни спостерігались в раніше, але жодного разу до того вони не були настільки разючими й очевидними.

Ця тенденція повністю зберігається й зараз – достатньо порівняти підсумки виборів у Саксонії-Ангальт (з колишньої НДР) і Нижній Саксонії (зі "звичайної" ФРН):

у першій з цих двох Саксоній – нещодавно відбулася фантастична перемога "Альтернативи",

в другій – щойно перемогла партія влади ХДС, а та сама АдН іде лише третьою з величезним відставанням від лідерів.

Тож ДІЙСНО ОБ’ЄДНАНОЇ Німеччини як не було після Другої світової, так і досі немає.

Останні ж 36 років змінили мапу, але не ментальність.

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Адже Москва вивертає мізки й душу навиворіт на декілька поколінь уперед.

Згадую, до речі, спогади колишнього московського журналіста-міжнародника:

існувала напівтаємна директива розшифровувати ФРН, коли вона ще була так званою Західною Німеччиною, в родовому відмінку "Федеративної Республіки НімеччинА" –

щоб ніхто й гадати не міг, що вона є частиною якоїсь більшої НімеччинИ – приміром, разом із тодішнєю Німецькою Демократичною Республікою.

Західна ж – то було не політично чи адміністративно, а суто географічно (як Західна півкуля, Західні Альпи чи [краще] Західний Сибір).

Злиття не мало відбутися.

Й не відбулося.

Стіни немає, але стіна є.

[Вважаєте, що Німеччина все ж єдина? Тоді безсмертний українець Гоголь у ЗАПИСКАХ БОЖЕВІЛЬНОГО писав саме про вас:

"Я відкрив, що Китай та Іспанія одна і зовсім та сама земля, і тільки через неуцтво вважають їх за різні держави. Я раджу всім написати зумисне на папері іспанія, от і вийде Ки­тай".]