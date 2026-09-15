Блог | Германия? А какая именно? Просто Германия? Нет такой страны уже более 80 лет!
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Объединенная Германия еще на выборах в Бундестаг в феврале 2025 года по политическим предпочтениям избирателей фактически разделилась на две части, причем линия раскола прошла четко по бывшей границе между ФРГ и ГДР.
Далее текст на языке оригинала.
Зрозуміло, відмінності між електоральними симпатіями виборців на сході й заході країни спостерігались в раніше, але жодного разу до того вони не були настільки разючими й очевидними.
Ця тенденція повністю зберігається й зараз – достатньо порівняти підсумки виборів у Саксонії-Ангальт (з колишньої НДР) і Нижній Саксонії (зі "звичайної" ФРН):
у першій з цих двох Саксоній – нещодавно відбулася фантастична перемога "Альтернативи",
в другій – щойно перемогла партія влади ХДС, а та сама АдН іде лише третьою з величезним відставанням від лідерів.
Тож ДІЙСНО ОБ’ЄДНАНОЇ Німеччини як не було після Другої світової, так і досі немає.
Останні ж 36 років змінили мапу, але не ментальність.
Адже Москва вивертає мізки й душу навиворіт на декілька поколінь уперед.
Згадую, до речі, спогади колишнього московського журналіста-міжнародника:
існувала напівтаємна директива розшифровувати ФРН, коли вона ще була так званою Західною Німеччиною, в родовому відмінку "Федеративної Республіки НімеччинА" –
щоб ніхто й гадати не міг, що вона є частиною якоїсь більшої НімеччинИ – приміром, разом із тодішнєю Німецькою Демократичною Республікою.
Західна ж – то було не політично чи адміністративно, а суто географічно (як Західна півкуля, Західні Альпи чи [краще] Західний Сибір).
Злиття не мало відбутися.
Й не відбулося.
Стіни немає, але стіна є.
[Вважаєте, що Німеччина все ж єдина? Тоді безсмертний українець Гоголь у ЗАПИСКАХ БОЖЕВІЛЬНОГО писав саме про вас:
"Я відкрив, що Китай та Іспанія одна і зовсім та сама земля, і тільки через неуцтво вважають їх за різні держави. Я раджу всім написати зумисне на папері іспанія, от і вийде Китай".]