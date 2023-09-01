'Меня разозлило': промоутер Дюбуа оправдался за поражение от Усика

Промоутер британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) Фрэнк Уоррен выразил несогласие с теми, кто обвиняет его подопечного в том, что тот отказался продолжать бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО) после удара в голову в девятом раунде. Глава компании Queensberry Promotions отметил, что украинцу удался очень точный и сильный джеб, который заставил его соперника потеряться.

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Об этом Уоррен заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV, пишет портал Boxing Social. Промоутер бывшего претендента на пояса украинского чемпиона также возмутился тем, что его боксер не оказывал давление на рефери Луиса Пабона, который принял решение остановить бой и зафиксировать победу Усика техническим нокаутом.

"Я не согласен, что это был слабый удар. Это был хороший, жесткий джеб. Даниель сказал, что из-за того, что произошло, он сильно потерял темп в бою. Он посмотрел в угол, ему указали, когда вставать, он встал, а затем судья остановил бой. Он не жаловался – меня это немного разозлило. Но я не думаю, что он отказался от борьбы и сдался. Просто он немного потерялся в тот момент. Все нокдауны разные. Ему 25 лет, и теперь он должен знать, что нужно, чтобы выиграть титул чемпиона мира, если что-то пойдет не так – нельзя терять темп", – сказал Уоррен.

Бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь, российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри. Также было опубликовано доказательство, что Дюбуа готовил удар ниже пояса Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн намекнул на то, что Александр Усик провел бой с Даниелем Дюбуа, имея травму. А британский боксер Дэйв Аллен выразил уверенность в том, что украинец уже прошел пик своей карьеры.

Экс-соперник Усика Тони Белью отметил, что после победы над Тайсоном Фьюри Александр завершит карьеру. Впервые на победу нашего чемпиона отреагировал и сам Фьюри.

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