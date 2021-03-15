​​​​​​​Хроника коронавируса на 15 марта: COVID-19 в мире заразились более 120 млн человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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​​​​​​​Хроника коронавируса на 15 марта: COVID-19 в мире заразились более 120 млн человек

По состоянию на понедельник, 15 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 120 млн человек. За минувший день выявили 363 965 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались почти 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели почти 97 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 44 тысячи, США – 37 тысячи и Индии – 26,5 тысячи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

​​​​​​​Хроника коронавируса на 15 марта: COVID-19 в мире заразились более 120 млн человек
​​​​​​​Хроника коронавируса на 15 марта: COVID-19 в мире заразились более 120 млн человек

Что важно знать об атаке коронавируса:

​​​​​​​Хроника коронавируса на 15 марта: COVID-19 в мире заразились более 120 млн человек
​​​​​​​Хроника коронавируса на 15 марта: COVID-19 в мире заразились более 120 млн человек
Главное за 15 марта:

  • Нидерланды приостановили применение вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах от этого препарата.

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