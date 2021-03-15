​​​​​​​Хроника коронавируса на 15 марта: COVID-19 в мире заразились более 120 млн человек

По состоянию на понедельник, 15 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 120 млн человек. За минувший день выявили 363 965 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались почти 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели почти 97 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 44 тысячи, США – 37 тысячи и Индии – 26,5 тысячи.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 460 756 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 28 303 человек, при этом 1 222 516 ее побороли.

В НАН сообщили, что в Украине начинается новый пик коронавируса, возможен локдаун.

В Украине от COVID-19 вакцинировали более 50 тысяч человек.