Ляшко опроверг третью волну COVID-19 в Украине

В Украине нет третьей волны пандемии коронавируса (COVID-19), а лишь продолжается вторая.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он пояснил, что согласно графику заболеваний, у нас в стране был пик, падение и снова начался рост количества новых больных.

"В нашей стране это вторая волна. В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне", – сообщил Ляшко.

Также он добавил, что в Украине практически не было первой волны коронавируса.

"На наш взгляд, были вовремя внедрены меры, карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19.