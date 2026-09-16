Верховная Рада провалила законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости. Не хватило одного голоса! И я очень злюсь, потому что пришла в парламент на девятом месяце беременности ради этого голосования. К сожалению, мой голос не считался за два.

Видео дня

Я хочу, чтобы мои дети могли безопасно ходить по улицам и не бояться безбашенных водителей, которые перепутали бульвар Леси Украинки с трассой "Формулы-1".

Но, видимо, для некоторых депутатов возможность за бюджетные деньги погонять на дорогих машинах оказалась важнее. Результаты голосования оставлю в комментариях. Вы говорите, что штрафы не помогают? А с какой скоростью вы ездите по улицам Германии, Австрии или Швейцарии, уважаемые?

Мы с коллегами будем подавать еще один законопроект о новых штрафах. В некоторых странах их размер привязан к доходам или состоянию нарушителя. Есть идея увязать размер штрафа со стоимостью машины. Что вы об этом думаете?