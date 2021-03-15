В Минздраве рассказали, где украинцы могут записаться на вакцинацию против COVID-19

Украинцы могут записаться в очередь на вакцинацию против коронавируса в едином государственном веб-портале "Дія", в мобильном приложении "Дія" или позвонив в национальный контактный центр Министерства здравоохранения по вопросам противодействия коронавирусу по номеру 0 800 60 20 19.

Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабинета министров, рассказал заместитель министра здравоохранения по цифровой трансформации Ярослав Кучер. Он также напомнил, что целевые группы граждан, которые автоматически попадают в список (например, медики), записываться в лист ожидания не должны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проверить, относитесь вы к этому списку, или нет, можно на портале, который мы создали: vaccination.covid19.gov.ua", – напомнил Кучер.

По его словам, в очередь на вакцинацию уже стали 258 663 человека. Самой активной является возрастная категория от 21 до 39 лет, а наиболее пассивной – 80 и более лет.

"Больше всего записей из таких регионов: Киев – 79 436, Львовская область – 21 095, Днепропетровская область – 18 827, Киевская область – 17 645, Харьковская область – 16 214, Одесская область – 11 526", – уточнил замминистра.

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