Инфекционист объяснил, почему COVID-19 начал поражать украинцев, которые не болели год

Коронавирусом начали инфицироваться украинцы, которых болезнь миновала на протяжении года. Это может объясняться его мутациями, которые делают возбудителя более заразным.

Такое объяснение опубликовал на своей странице в Facebook врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. Он предположил, что до формирования коллективного иммунитета успеет переболеть все население страны.

"Ни контроль на границах (самое важное), ни карантины, ни индивидуальные средства защиты не способны остановить коронавирус. Даже грипп исчез в этом году. Что весьма удивительно. А COVID-19 – нет. И похоже, что переболеют все. За исключением тех, у кого потрясающий иммунитет или природная невосприимчивость к такого рода вирусам", – сказал медик.

Вместе с тем, инфекционист уверен, что уже скоро у большинства людей выработается иммунитет к указанной болезни.

"Огромная масса переболевших – этому прекрасное подтверждение. Им уже легче. Бояться и переживать больше не надо. По нашим наблюдениям и полученным данным – защиты на год хватает. А дальше жизнь покажет", – подытожил Дубровский.

По прогнозу врача, есть вероятность, что коллективный иммунитет сформируется у населения нашей страны к лету, и болезнь останется лишь в локальных очагах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дубровский заявил, что коронавирусом в Украине переболело в пять раз больше людей, чем гласит официальная статистика. Поэтому, по его подсчетам, переломный момент эпидемии в стране мог быть в октябре-ноябре 2020 года.