Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами: раздались взрывы

В ночь на четверг, 17 сентября, российские войска совершили очередную атаку на Киев. Враг ударил по городу баллистическими ракетами, раздалось около 10 взрывов.

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О движении целей противника сообщали Воздушные силы ВСУ. Мониторы сообщали об угрозе баллистики из Курска, Брянска и Воронежа.

Последствия атаки РФ

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, по предварительной информации, в Днепровском районе обломки ракет упали в нескольких местах. Повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС.

В Святошинском районе предварительно известно о попадании в нежилое здание.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 сентября Россия атаковала Киев БпЛА. Последствия удара зафиксированы в Святошинском районе столицы. Там вспыхнул пожар в складском здании, один человек пострадал.

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