Степанов назвал условие для нового локдауна в Украине

В Украине могут ввести новый локдаун, если в рамках адаптивного карантина 50-70% областей перейдут в "красную" зону из-за вспышек COVID-19.

Такое условие ужесточения карантина назвал глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова". Она транслировалась в YouTube в понедельник, 15 марта.

"Мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если большее 50-70% областей перейдут на "красный уровень", тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", – сказал министр.

Отметим, адаптивный карантин действует в Украине с 24 февраля. Регионы страны разделены на зоны: в "красной" действуют жесткие ограничения, "оранжевая" – зона риска, "желтая" – общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.

В областях, в которых установлена "красная" эпидемиологическая опасность из-за коронавируса, могут ослабить ограничения, если показатели стабилизируются в течение не менее пяти дней подряд.

Последний раз зоны карантина обновляли 15 марта. "Красные" сейчас четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская. В "зеленой" зоне нет ни одного региона.

Чем отличается карантин от локдауна:

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны. В то же время карантин – это ограничение для населения, которые призваны остановить темпы распространения вируса, при этом не влияя существенно на привычный ритм жизни населения.

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