На Закарпатье 'ковид-диссидент' ворвался в больницу, пытаясь доказать, что коронавируса нет

Остап Стахов, которого называют "ковид-диссидентом" и "провокатором", 13 марта ворвался в Иршавскую районную больницу, намереваясь доказать, что "коронавируса нет".

Мужчину вместе с его единомышленниками задержали и составили на них административный протокол, сообщила ТСН спикер ГУНП Закарпатской области Анна Дан.

Отмечается, что Стахов представился "свободным журналистом", чтобы попасть в отделение, где лечат больных коронавирусом. Он требовал пустить его к пациентам и называл COVID-19 "бананофикусом", однако медики отказались и вызвали полицию.

"Он нарушал карантинные требования, был без маски. Уже в отделении полиции правоохранители составили на нарушителей административные материалы, после чего их отпустили", – рассказала Дан.

Как отмечает Zaxid.net, 25-летний Стахов известен во Львове как провокатор. Он возглавляет маловлиятельную общественную организацию "Идея нации". Его часто обвиняют в организации заказных акций и расследований.

Напомним, что за минувшие сутки только в Закарпатской области было обнаружено 333 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 6792 новых больных.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России от коронавируса умер известный предприниматель Борис Александров, называвший пандемию COVID-19 "средством зарабатывания денег".