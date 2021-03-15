Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Еще три европейских государства временно прекратили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Ими стали Франция, Германия и Италия.

В Германии вакцинацию AstraZeneca поставили на паузу в качестве меры предосторожности. Такое решение приняли в Федеральном министерстве здравоохранения, передает Spiegel.

Власти Франции и Италии сделали подобные заявления вслед за Германией в понедельник, 15 марта. Как пишет Reuters,во Франции вакцинацию приостановили до получения официальной оценки насчет препарата AstraZeneca от регулирующего органа Европейского Союза в области медицины.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что нет доказательств, что упомянутые осложнения вызваны вакциной, пишет BBC. В организации изучают отчеты насчет прививок, но считают, что важно продолжать вакцинацию.

Отметим, что вакцинацию в этих странах проводят и другими препаратами, кроме AstraZeneca. Для сравнения, украинцам на сегодня доступна только индийская вакцина CoviShield от этой компании.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что Европейская медицинская ассоциация не подтвердила, что последствием применения вакцины AstraZeneca может стать тромбоз. На официальной странице в Facebook Минздрав опроверг информацию о том, что Европа отказывается от этого препарата.

"Слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины – не более, чем очередной фейк", – сказано в заявлении.

Напомним, компания AstraZeneca заявила, что вакцина от коронавируса ее производства является безопасной, а доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Австрия приостановила вакцинацию одной партией препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.