Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Еще три европейских государства временно прекратили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Ими стали Франция, Германия и Италия.
В Германии вакцинацию AstraZeneca поставили на паузу в качестве меры предосторожности. Такое решение приняли в Федеральном министерстве здравоохранения, передает Spiegel.
Власти Франции и Италии сделали подобные заявления вслед за Германией в понедельник, 15 марта. Как пишет Reuters,во Франции вакцинацию приостановили до получения официальной оценки насчет препарата AstraZeneca от регулирующего органа Европейского Союза в области медицины.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что нет доказательств, что упомянутые осложнения вызваны вакциной, пишет BBC. В организации изучают отчеты насчет прививок, но считают, что важно продолжать вакцинацию.
Отметим, что вакцинацию в этих странах проводят и другими препаратами, кроме AstraZeneca. Для сравнения, украинцам на сегодня доступна только индийская вакцина CoviShield от этой компании.
В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что Европейская медицинская ассоциация не подтвердила, что последствием применения вакцины AstraZeneca может стать тромбоз. На официальной странице в Facebook Минздрав опроверг информацию о том, что Европа отказывается от этого препарата.
"Слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины – не более, чем очередной фейк", – сказано в заявлении.
Напомним, компания AstraZeneca заявила, что вакцина от коронавируса ее производства является безопасной, а доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Австрия приостановила вакцинацию одной партией препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.
Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Стало известно, что использование вакцины от коронавируса производства корпорации AstraZeneca приостановлено в Ирландии и Нидерландах.
В Южной Корее не установили связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и смертью привитых людей.
В ВОЗ дали рекомендации по применению препарата AstraZeneca. В частности, ее следует принимать двумя дозами (интервал 8-12 недель) всем взрослым от 18 лет.
Представители Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) заявили, что одна прививка от коронавируса вакциной производства Oxford/AstraZeneca снижает риск госпитализации из-за болезни более чем на 90%.