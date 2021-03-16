Врач из Киева уточнил тонкости вакцинации медиков от COVID-19. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
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Врач из Киева уточнил тонкости вакцинации медиков от COVID-19. Видео

Медики в Киеве получают вакцину против коронавируса на рабочем месте, а затем сразу возвращаются к своим обязанностям. Всем им колют препарат AstraZeneca (Covishield).

О том, как происходит вакцинация сотрудников Киевской городской детской клинической больницы №1, рассказал главный детский иммунолог столицы Федор Лапий, которому 15 марта также сделали прививку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лапию также сделали прививку.

По его словам, как только до больницы доходит очередь и приезжает мобильная бригада, сотрудников, которые согласились сделать прививку, обзванивают и уточняют время, когда они могут подойти.

"Есть определенное время, их обзванивают, уточняя, когда они могут подойти. Затем они приходят, дают согласие на вакцинацию, им делают укол и далее они продолжают работать", – отметил Лапий.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 14 марта, в Украине вакцину против коронавируса получили 2018 человек, из которых 230 – в Киевской области. Всего же с начала прививочной кампании по стране привили 53 155 человек. Речь идет о получении первой дозы препарата.

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