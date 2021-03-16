Врач из Киева уточнил тонкости вакцинации медиков от COVID-19. Видео

Медики в Киеве получают вакцину против коронавируса на рабочем месте, а затем сразу возвращаются к своим обязанностям. Всем им колют препарат AstraZeneca (Covishield).

О том, как происходит вакцинация сотрудников Киевской городской детской клинической больницы №1, рассказал главный детский иммунолог столицы Федор Лапий, которому 15 марта также сделали прививку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, как только до больницы доходит очередь и приезжает мобильная бригада, сотрудников, которые согласились сделать прививку, обзванивают и уточняют время, когда они могут подойти.

"Есть определенное время, их обзванивают, уточняя, когда они могут подойти. Затем они приходят, дают согласие на вакцинацию, им делают укол и далее они продолжают работать", – отметил Лапий.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 14 марта, в Украине вакцину против коронавируса получили 2018 человек, из которых 230 – в Киевской области. Всего же с начала прививочной кампании по стране привили 53 155 человек. Речь идет о получении первой дозы препарата.