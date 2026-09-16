США впервые открыто подтвердили, что уже располагают космическим оружием непосредственно на околоземной орбите.

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Об этом заявил министр Воздушных сил США Трой Мейнк, сообщив, что их орбитальные средства по контролю за космосом способны работать по врагу прямо на орбите.

После этого заявления, стало чуток понятнее, зачем они вот уже годы гоняют в космос свой секретный космический беспилотный шаттл X-37B Космических сил США.

Просто напомню, что о его миссиях почти ничего неизвестно.

Дальше больше: после того как США подтвердили размещение на орбите боевых систем, Китай призвал воздержаться от подготовки к боевым действиям в космосе.

МИД КНР выступил с предостережением от "милитаризации космоса".

"Мы призываем американскую сторону прекратить наращивание военного потенциала и подготовку к войне в космосе", – заявил официальный представитель ведомства Го Цзякунь.

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На видео – рекрутинговый ролик Космических сил США.

Реальная гонка между США и Китаем – это даже не ИИ, это космос, что можно видеть по растущему числу запусков, спешке и самим программам.

Кто обзаведется станциями и войсками на Луне, Марсе и, самое главное, станциями в точках Лагранжа, тот получит в свои руки контроль над Солнечной системой на столетия вперед.

Доктрина Космических сил США прямо рассматривает cislunar space – пространство Земля-Луна, включая точки Лагранжа, – как будущую операционную область.

Earth–Moon L1 прямо называют "естественными воротами" между Землей и Луной.

Американские космические офицеры не просто так отмечают точки Лагранжа – местами для долговременного присутствия.

Это в том числе одна из причин, почему Китай терпит и не впрягается за Венесуэлу или Иран.

Потому что он и так отстает от США в космосе, а разбазаривать ресурсы и силы на какие-то иранские ковыряния – проигрышная затея.

В Пекине это прекрасно осознают.

Именно поэтому Пекин умеренно саппортит Россию, чтобы российско-украинская война не заканчивалась, так как она отвлекает ресурсы и внимание Запада.

ИИ, конечно же, несомненно важен, и гонка в этой области тоже есть.

Но в конечном итоге это все-таки во многом обслуживание космической темы.

Даже если мы отбросим американо-китайские мутки, то ясно же, что звезды в итоге покорит не мясная злая обезьяна, которая живет всего ничего и помирает от любой срачки.

Далекие звезды покорит в итоге ИИ и принесет туда то, чему мы его научим, что в него вложим.

Мясных к этому времени может уже и не стать.

В этом смысле, если смотреть на неизбежность глобальных процессов, то теза и антитеза США и Китая в итоге призваны породить новую синтезу.

Какое-то новое качество, которое продолжит путь распространения информации по Вселенной.