Израиль открывает авиасообщение со всеми странами

София Закревская
София Закревская
Новости
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Израиль открывает авиасообщение со всеми странами

Со вторника, 16 марта, Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами мира. При этом будет действовать определенное ограничение – три тысячи прилетающих в сутки.

Такое решение было принято правительством в понедельник, 15 марта, сообщает Newsru.co.il. Авиасообщение с государствами будет контролировать министр транспорта Израиля.

За чиновником остается право точечно отменять перелеты из и в государства, где будет замечен резкий рост заболеваемости коронавирусом или распространение опасных штаммов COVID-19.

Накануне на заседании Верховного суда Израиля также рассмотрели иск с требованием принять всех израильтян, которые хотят вернуться, чтобы проголосовать на досрочных выборах в парламент, которые состоятся 23 марта.

Отмечается, что в последнее время в страну прилетали не более трех тысяч жителей Израиля ежедневно. Суд же попросил предоставить данные о том, какое количество израильтян хочет вернуться.

Напомним, что Израиль с 11 марта разрешил авиаперелеты в Украину, рейсы доступны из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) в Борисполь. Однако прилететь из Киева в Израиль до 20 марта не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль согласно решению правительства с 7 марта перешел к третьему этапу снятия карантинных ограничений. Часть послаблений доступна вакцинированным гражданам, которые получили так называемый зеленый паспорт.

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