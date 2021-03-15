В Раде предложили собрать спецзаседание СНБО из-за возможного локдауна

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что в Украине нужно наработать общий план действий всех ветвей власти на случай локдауна в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

По этому вопросу она предложила срочно провести общее заседание парламента и правительства или же специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Ее слова на согласительном совете в ВРУ цитирует "Интерфакс-Украина".

"Нужно все усилия бросить на борьбу с коронавирусом. Возможно, должно быть отдельное общее заседание правительства и Рады, или, возможно, более эффективные механизмы – это заседание СНБО по этому вопросу. Это касается наработки общего плана действий на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, я так вижу, очень высока", – сказала Кондратюк.

Она отметила, что на таком заседании необходимо обсудить наличие всех ресурсов для открытия мобильных госпиталей по всей стране. А также: всего ли хватает украинским медикам, в какой срочной поддержке нуждается система здравоохранения, куда следует направить дополнительные ресурсы, когда Украина получит новые партии вакцины и каких производителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что в Украине начинается новый пик коронавируса, из-за чего в стране возможен локдаун.