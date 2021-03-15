Ривне может оказаться в 'красной' зоне карантина: в мэрии дали прогноз

В Ривне сложилась непростая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Из-за этого город рискует оказаться в "красной" зоне карантина уже через полторы-две недели.

В частности, продолжается значительный рост количества госпитализаций больных COVID-19. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил городской глава Ривне Александр Третяк на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если ситуация будет развиваться дальше такими темпами, на основании общения с главным санитарным врачом и своим профильным заместителем и другими специалистами в области здравоохранения, у нас есть прогноз ситуации, вполне вероятно через полторы-две недели город Ривне может оказаться в красной зоне карантина", – сказал мэр Ривне.

Третьяк напомнил, что такой жесткий карантин влечет за собой остановку сферы торговли и работы общественного транспорта. По его словам, в Ривне принимают меры для противодействия распространению коронавируса на территории города. Он анонсировал заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во вторник, 16 марта, на котором согласуют ряд ограничительных мер.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый завил, что город находится в полушаге от "красной" зоны карантина. По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом является самой сложной с начала пандемии. Во Львове уже частично усилили карантин.

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