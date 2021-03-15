Из-за США в мире нависла угроза производству вакцин от COVID-19 – FT

Ведущие мировые производители вакцины от COVID-19 AstraZeneca и Johnson & Johnson предупредили, что производство препарат под угрозой из-за США.

Как пишет Financial Times, глава индийской компании Biological E Махима Датла пожаловался на американский экспортный контроль. Он пояснил, что американские поставщики, возможно, не смогут доставлять вакцины по миру из-за использования Закона об оборонном производстве, подписанном предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года.

"Это чрезвычайно затрудняет расширение производства вакцин не только от коронавируса, но и обычных вакцин", – пояснил он.

Его поддержала глава Института сыворотки Индии Адар Пунавалла, который отметил, что такой закон ставит под угрозу мировую вакцинацию от коронавируса.

"Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в продуктах из США. Мы говорим о свободном глобальном доступе к вакцинам. Если мы не сможем получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором", – подчеркнул он.

Поясним, что закон об оборонном производстве вынуждает предпринимателей в первую очередь выполнять заказы для военных. При президенте Трампе все силы были брошены на борьбу с COVID-19. Нынешний лидер Штатов Джо Байден продолжает руководствоваться этим законом.

Издание пишет, что Штаты заказали достаточное количество вакцины, однако американские поставщики прилагают максимум усилий, чтобы выполнить контракты с зарубежными заказчиками.

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