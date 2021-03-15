В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали 2 тысячи человек

В Украине за минувшие сутки, 14 марта, сделали 2018 прививок против COVID-19. Всего привито 53 155 человек, все они получили только первую дозу.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области – 260 прививок.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 90 прививок;

Днепропетровская область – 170 прививок;

Донецкая область – 260 прививок;

Житомирская область – 70 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Ивано-Франковская область – 18 прививок;

Киевская область – 230 прививок;

Кировоградская область – 30 прививок;

Луганская область – 170 прививок;

Львовская область – 50 прививок;

Николаевская область – 80 прививок;

Одесская область – 160 прививок;

Полтавская область – 80 прививок;

Сумская область – 50 прививок;

Тернопольская область – 100 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 100 прививок;

Хмельницкая область – 60 прививок;

Черновицкая область – 120 прививок;

Черниговская область – 80 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина оказалась на последнем месте в Европе по количеству привитых.