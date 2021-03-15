В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали 2 тысячи человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали 2 тысячи человек

В Украине за минувшие сутки, 14 марта, сделали 2018 прививок против COVID-19. Всего привито 53 155 человек, все они получили только первую дозу.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области – 260 прививок.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 10 прививок;

  • Волынская область – 90 прививок;

  • Днепропетровская область – 170 прививок;

  • Донецкая область – 260 прививок;

  • Житомирская область – 70 прививок;

  • Закарпатская область – 30 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 18 прививок;

  • Киевская область – 230 прививок;

  • Кировоградская область – 30 прививок;

  • Луганская область – 170 прививок;

  • Львовская область – 50 прививок;

  • Николаевская область – 80 прививок;

  • Одесская область – 160 прививок;

  • Полтавская область – 80 прививок;

  • Сумская область – 50 прививок;

  • Тернопольская область – 100 прививок;

  • Харьковская область – 60 прививок;

  • Херсонская область – 100 прививок;

  • Хмельницкая область – 60 прививок;

  • Черновицкая область – 120 прививок;

  • Черниговская область – 80 прививок.

В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали 2 тысячи человек

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина оказалась на последнем месте в Европе по количеству привитых.

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