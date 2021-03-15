В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали 2 тысячи человек
В Украине за минувшие сутки, 14 марта, сделали 2018 прививок против COVID-19. Всего привито 53 155 человек, все они получили только первую дозу.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области – 260 прививок.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область – 10 прививок;
Волынская область – 90 прививок;
Днепропетровская область – 170 прививок;
Донецкая область – 260 прививок;
Житомирская область – 70 прививок;
Закарпатская область – 30 прививок;
Ивано-Франковская область – 18 прививок;
Киевская область – 230 прививок;
Кировоградская область – 30 прививок;
Луганская область – 170 прививок;
Львовская область – 50 прививок;
Николаевская область – 80 прививок;
Одесская область – 160 прививок;
Полтавская область – 80 прививок;
Сумская область – 50 прививок;
Тернопольская область – 100 прививок;
Харьковская область – 60 прививок;
Херсонская область – 100 прививок;
Хмельницкая область – 60 прививок;
Черновицкая область – 120 прививок;
Черниговская область – 80 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина оказалась на последнем месте в Европе по количеству привитых.