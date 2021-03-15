Ляшко ответил, сколько вакцины от COVID-19 пришлось выбросить в Украине

В Украине было утилизировано, разбито или повреждено как минимум 199 доз вакцины CoviShield против COVID-19.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Когда у него спросили, сколько препарата было выброшено в стране, он сперва переспросил, зачем журналисту такая информация, но впоследствии таки назвал цифру.

"Я не скажу, что это утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что", – уточнил заместитель главы Минздрава.

Он подчеркнул, что в ведомстве сделают все возможное для того, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно.

"У любых многодозных флаконах существует понятие "коэффициент разлива". Он планируется при закупке вакцины и при дальнейшем использовании. Есть экономическое обоснование, что нам целесообразно открывать многодозный флакон для вакцинации даже двух и трех человек. Все остальные дозы могут быть утилизированы", – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что в случае с вакциной против COVID-19 наблюдается глобальный дефицит. Чтобы не терять препарат, в Украине разрешено вне очереди вакцинироваться избыточными дозами.

Напомним,

С 1 марта 2021 года граждане Украины могут записываться в электронную очередь на получение бесплатной вакцины от коронавируса. О том, как это сделать, читайте по ссылке.

Виктор Ляшко ранее заявил, что украинцы не должны отказываться от прививок, надеясь на поставку вакцин Pfizer, так как возможности выбора препарата у них не будет.

О побочных эффектах после прививки читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 марта в Украине сделали 53 155 вакцинаций против COVID-19.

Наша страна заняла последнее место в Европе по скорости прививочной кампании.

Министерство здравоохранения стремится к повышению темпов вакцинации, а незначительное количество привитых на сегодня граждан – цифры запланированные, заявил Виктор Ляшко.