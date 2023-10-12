'Загонит в угол и побьет': экс-чемпион мира спрогнозировал, что случится в бою Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира супертяжелого веса Фрэнк Бруно выразил уверенность в том, что его соотечественник Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) победит Александра Усика (21-0, 14 КО) в бою за все пояса дивизиона. Уроженец Лондона объяснил это тем, что Цыганский король превосходит украинца в физических данных, а также всю профессиональную карьеру выступает в самой тяжелой весовой категории.

Об этом Бруно заявил в интервью YouTube-каналу OUTBX, пишет портал Boxing Social. Бывший боксер намекнул на то, что прогнозирует досрочное окончание боя Усика и Фьюри, но одновременно высоко оценил мастерство украинского объединенного чемпиона мира.

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"Усик очень хороший боец и более опытный боец, чем многие думают. Он неудобный с какой стороны не посмотри. Он очень хороший боец, он знает, как вести себя в ринге. Но хороший супертяж, который знает, что делает, загонит его в угол, несколько раз попадет джебом и побьет его. Но вы должны уважать Усика, не поймите меня неправильно. Усик очень классный боксер", – сказал Бруно.

Ранее экс-тренер Усика Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Фьюри, который 29 сентября подписал соглашение на супербой с украинцем. Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Александра Усика и Тайсона Фьюри. В свою очередь отец британца Джон назвал боксера, который сможет за минуту нокаутировать украинца.

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