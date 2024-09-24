'Не сделаю такое даже за миллион долларов!' Анастасия Покрищук – о табу в пластике, шокированных взглядах на улице и Bentley с небес

Блогер Анастасия Покрищук известна многим украинцам благодаря своей космической внешности, которая стала результатом хирургических вмешательств. Настя считается обладательницей самых больших скул в мире.

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В интервью OBOZ.UA звезда Instagram, имеющая более 700 тысяч подписчиков в соцсети, рассказала, как принимала себя до пластических операций и что отвечает на замечания критиков, считающих, что ее увлеченность внешностью переходит границы разумного.

Анастасия Покрищук – коренная киевлянка. Выпускница психологического факультета КНУ имени Тараса Шевченко, однако по специальности никогда не работала: "Не практиковала и не собираюсь этого делать. А все свои душевные проблемы решаю сама – делая выводы из той или иной ситуации. И вообще удивляюсь людям, которые не хотят анализировать, стремятся жить по инструкции, поэтому покупают беспрестанно какие-то курсы в интернете. Таких знаю много. Ищут гадалок, которые дадут советы, – и вот только тогда, мол, жизнь наладится. Я в такое не играю".

Какое-то время Анастасия работала продавщицей: "В торговых центрах и других местах. Это был очень неприятный период моей жизни. Чувствовала себя нереализованной, платили очень мало, работа была тяжелой – и физически, и психологически. Но так, пожалуй, тогда нужно было, ни в коем случае не жалуюсь. Пошла вынужденно, потому что нужны были хоть какие-то деньги. Когда работала там? Нет, не после окончания вуза, позже. Я немножко в годах путаюсь, даже иногда задумываюсь: мне 35 или 36?" (смеется).

"А потом началось блогерство, – продолжает Анастасия. – И тогда это было еще не так популярно, как сейчас. Хотя Instagram уже существовал несколько лет, наверное. Все двигалось мало-помалу. И тяжело было, и не знала, как справиться с техникой, боялась работать на камеру. И порой выходили какие-то идиотские видео, немного опозорилась (смеется). Никто мне не помогал, все делала совершенно сама. Однако никогда не пыталась увеличить количество подписчиков популярными сейчас методами – не продвигала свою страницу за деньги, не организовывала конкурсы с подарками от спонсоров. Беру только контентом. К слову, до сих пор работаю над своим блогом самостоятельно, помощников нет".

Анастасия говорит, что не может конкретизировать количество часов, которые ежедневно тратит на работу: "Мне кажется, что работаю 24 на 7. Постоянно в Instagram. Даже когда засыпаю, об этом думаю". Основной доход блогеру приносит реклама. Сколько зарабатывает в месяц, озвучивать не хочет, но добавляет: "В денежном плане у меня все нормально". На вопрос, есть ли реклама, от которой отказывается, отвечает: "Я часто возвращала средства вместе с товаром, если оказывалось, что он в действительности совсем не того качества, о котором было заявлено. Репутация – важнее".

"Вообще не помню, чтобы я была когда-то трусливой в своей жизни, – продолжает Настя. – И всегда у меня было немного другое видение на все. Даже в школе. Любила все яркое, из-за чего получала постоянные замечания. Имела проблемы со школьной формой – ненавидела ее, потому что это роба, иначе не скажешь. Но в целом школу вспоминаю хорошо, у меня были там друзья. Сейчас с некоторыми одноклассниками поддерживаю отношения. Хотя на встрече выпускников была, кажется, только один раз".

"Много ли у меня хейтеров в соцсетях? Полно! Особенно – в Instagram. Обращаю ли внимание на такую критику? Меня вообще удивляет, что кто-то может брать такое в голову, переживать, что кто-то там сказал. Как жить тогда? Я никогда, например, идя по улице, не фиксирую, как на меня реагируют окружающие. Друзья говорят: "Да, все смотрят". Кому-то нравится, кто-то – в шоке. Ну и что?"

Анастасия говорит, что ее родные спокойно воспринимают ее изменения во внешности: "Вообще не было никаких проблем. Кроме того, я начала меняться уже в достаточно взрослом возрасте. Кто мне мог что-то запретить?" Ранее на своей странице в соцсети блогер время от времени выкладывала шутливые замечания относительно своей нестандартности от бабушки. "Она у меня очень веселая, – улыбается. – К сожалению, год назад мы с ней попрощались. Ей было 96, а начала ее снимать в 90".

"Самые теплые отношения у меня все же с мамой, – продолжает блогер. – Она очень осведомленная, разбирается не только в своей профессии, а во всем вообще. Преподаватель высшей математики, кандидат технических наук. Интересно, что для меня точные науки – просто катастрофа, – улыбается Анастасия. – Два плюс два – это шесть".

Сейчас Анастасия живет вместе с мамой в частном семейном доме: "С ней очень хорошо. Учитывает ли мама замечания кого-то из друзей или родственников по поводу моей непохожести на других? Я вообще себе не представляю, чтобы моя мама с кем-то меня обсуждала. Это невозможно вообще. Она бы сама это считала неуважением, потому что очень порядочная и интеллигентная. И потом: маме никто не посмеет ничего такого говорить".

Анастасия не очень любит говорить о личном, однако признается, что ее самые долгие любовные отношения продолжались полтора года: "И это примерно, и то – с перерывами. Понимаете, когда идет так называемый букетный период – это одно, а дальше… Я не люблю терпеть, подстраиваться. И я считаю это правильным, потому что жизнь одна. Мне нужны эмоции, а не просто мужчина рядом, потому что так принято в обществе. Так же с детьми. Мое нежелание заводить их никак не связано с субкультурой чайлдфри. Просто я вообще не понимаю, зачем люди вписывают себя в какие-то шаблоны и рамки. Да, на сегодняшний день я не хочу иметь детей. И никогда не хотела. Но завтра все может измениться".

"Я несколько раз регистрировалась на сайтах знакомств, но очень быстро удалялась оттуда, – продолжает Настя. – Там много всякого безумия, поэтому не хочу. И вообще не понимаю, как там можно найти кого-то. А люди иногда сидят годами на тех сайтах. Лучше потрачу свое время на что-то другое, что мне принесет какие-то дополнительные средства, например". К деньгам, по словам Анастасии, относится легко: "Может, даже слишком, поэтому почти нет сбережений. Но меняться не хочу. Зачем? Чтобы стать скупой и жадной?"

"Пока мне хорошо так: я и мама, – говорит блогер. – К слову, я терпеть не могу какие-то домашние заботы – это меня прямо обессиливает. Живу в творческом хаосе, а мама любит чистоту. Поэтому на моей территории можно увидеть кучу вещей на кровати, а на ее – порядок. Не люблю готовить, принимать гостей дома, лучше мы сходим в ресторан. Хотя есть – люблю. И, несмотря на мою стройную фигуру, не практикую какие-то особые запреты в еде, потому что тогда буду думать исключительно о вкусном обеде или ужине, злиться. Правда, в свое время перепробовала все диеты в мире".

Свои дорогостоящие операции по изменению облика блогер оплачивает сама. Долгое время делает операции в одной из турецких клиник. Говорит, что ни разу врачи не отговаривали ее от каких-либо вмешательств: "По медицинским показателям я здорова как лошадь. Были некоторые разговоры, когда впервые обратилась с просьбой увеличить грудь. Хотела больший размер, но мне объяснили, что кожа не способна настолько растянуться, нужно начинать с меньшего. Поэтому желаемую грудь я получила в несколько этапов, понадобилось три операции. Сейчас довольна результатом. В юности, к слову, я была плоской, как мальчик".

"Что испытала, когда сделала первую операцию? Когда слышу такие вопросы, думаю: неужели людей действительно интересуют такие мелочи? Не было никакого особого восторга. Хотела грудь – и получила ее. Это же никакое не чудо – просто грудь", – говорит Анастасия.

На вопрос, какую самую длительную операцию переживала Анастасия в своей жизни, отвечает: "Я не люблю слово "переживала", потому что у меня нет такого. Что касается операций, то в большинстве своем они все комплексные, то есть врачи одновременно решали несколько запросов. Самая длительная продолжалась шесть часов. Это было липомоделирование тела, когда я сильно поправилась – на 10 килограммов. Плюс мне тогда сделали кубики на животе. А другие вмешательства были гораздо короче".

Самобытная и открытая в общении с подписчиками Настя избегает максимальной откровенности: "Это не моя манера общения. Не выношу на широкую общественность личную жизнь, какие-то ссоры. Если бы это делала, уже было бы не 700 тысяч, а три миллиона подписчиков. Почему это не делаю? Может, потому что я нормальный человек? Но вы почитайте некоторые комментарии под моими сообщениями в соцсети – многое найдете. Я ничего не удаляю, не блокирую никого. Зайдите – там все на месте. Могу иногда ответить какой-нибудь шуткой, а ссориться, обижать в ответ – нет".

"Мое тело не застраховано, – продолжает Анастасия. – Ну вот, может, кто-то из страховых компаний увидит ваше интервью и купят у меня рекламу, буду рада. Сколько вложила в свое превращение – не подсчитывала. Более 100 тысяч долларов? Нет, меньше. Есть ли какая-нибудь часть в теле, которую никогда бы не хотела изменить? Не задумывалась об этом. Учитываю ли риски, которые могут возникнуть после операций? Я хочу – и я делаю. Доверяю врачу. Не читаю в интернете страшилки – типа кто-то умер после операции или колол сам себе инъекции, что закончилось тоже плачевно. Провалился нос, "поплыли" импланты на ягодицах… Нет у меня паранойи на этот счет. Отношусь к операции как просто к операции".

– Как известно, после пластических операций важен послеоперационный период. Очень обеспеченные люди, в том числе звезды, проходят соматическое лечение, едут на курорты, где месяцами делают санаторные процедуры. Как вы восстанавливаетесь?

– Не знаю, что может быть важнее самой операции. Какие рекомендации были после вмешательства? Обрабатывать швы противомикробным средством. Бывало, что какое-то время нельзя было поднимать вверх руки. Но ведь это не сложно, согласитесь. Еще помню, не могла месяц ездить за рулем, должна была садиться на специальную подушку, потому что, когда сделала ягодицы, запрещалось нагружать шов. Еще носить компрессионное белье нужно какое-то время. Ну вот и все. Впоследствии можно спокойно вернуться к совершенно нормальной жизни. Мне кажется, что звезды и блогеры, рассказывающие, как все непросто, делают это исключительно для поддержания интереса.

Анастасия говорит, что не следит в сети за звездными мастодонтами пластической хирургии – Шер, Джейн Фондой, Джеки Коллинз. А об обычных людях за границей, готовых пойти на любые эксперименты – нарастить рога на голове, изменить белки глаз, чтобы заработать на этом миллионы, – даже не слышала. На вопрос, если бы ей предложили кучу денег с условием изменить в себе то, что не желает, ответила: "Никогда не сделаю такое даже за миллион долларов! Я ведь не идиотка". – "Однако вы же часто в интервью признаетесь, что мечтаете стать очень богатой". – "Но ведь не таким способом. Знаете, можно лечь под кого-то и стать богатым. Однако я тоже такого не буду делать".

О своих знаменитых скулах, которые считаются едва ли не самыми большими в мире, Настя говорит: "Да это обычная штука! В жизни они мне совсем не мешают – ни есть, ни спать. Если вы коснетесь, не почувствуете разницы со своими. Почему именно скулы? Ну мне нравится. И я никогда не слушала ничьих советов по поводу своей внешности. И если возникает необходимость что-нибудь подправить в ней косметически, могу это сделать самостоятельно, закончила специальные курсы. Однако уже давно не делала. Не потому, что боюсь. К примеру, когда училась, брала стерильный шприц и искала иглой во лбу мышцы, куда колют ботокс. Было любопытно. Но делать самой себе уколы разглаживающим морщины препаратом я бы не рекомендовала – там много нюансов. Может один глаз закрыться, а другой открыться больше, чем нужно, не стоит рисковать. Все необходимые косметические процедуры мне делают в Киеве профессионалы, которым я доверяю. Хочу сказать, что у нас очень много хороших косметологов. Лучше, чем где бы то ни было в Европе".

В ближайшем будущем Анастасия не планирует ничего в себе менять: "Сейчас выгляжу так, как я хочу. И, честно говоря, я нравилась себе и когда не делала пластику. Даже фотографии с тех пор иногда выкладываю в Instagram. Я никогда не чувствовала себя некрасивой. Не находилась в каких-то депрессиях по поводу своей внешности. Если бы что-нибудь такое было, не заработала бы денег ни на что вообще. Может, когда у меня будут миллионы, тогда будет время на депрессию, а сейчас нет. Верю ли в удачу? Я полагаюсь исключительно на стремление и труд. А эти карты желаний – извините, считаю это идиотством. Bentley не свалится мне с небес".

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