'Москва тебя затопчет!' Ольга Навроцкая рассказала, как Людмила Гурченко спасла ее от переезда в Россию

Известная украинская дизайнер Ольга Навроцкая поделилась, как российская актриса Людмила Гурченко помогла ей отказаться от идеи переехать в РФ. 50-летняя стилистка призналась: эстрадная певица спасла ее от смены места жительства, ведь объяснила, насколько сильно отличается менталитет Киева и Москвы.

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Об этом супруга Олега Михайлюты (Фагота) рассказала в интервью Алине Доротюк. Она отметила, что никогда не жалела о своем выборе.

"Я была достаточно известной стилисткой, которая работала и художницей по костюмам, и дизайнером с большим количеством российских певцов и селебрити. У меня даже была идея туда переехать, поскольку почти все мои клиенты были в Москве. У меня не было отторжения. Не буду оправдываться: я была неполноценной малороской. Я ничего не понимала о глубине и корнях этой страны", – рассказала дизайнер.

По словам Ольги Навроцкой, когда она размышляла о переезде в Россию, подруга Людмила Гурченко отговаривала ее. Актриса откровенно говорила, что стилистка не готова к жизни в РФ.

"Она аргументировала это так: "Ты понимаешь, в Киеве у тебя своя атмосфера, друзья. Киев – это вдохновляющий, поддерживающий город. Москва тебя затопчет". Тогда она говорила, что здесь я королева, а там меня начнут "топтать" далеко не королевы. И я поняла, что не готова к такому", – поделилась украинка.

Дизайнер призналась, что жестокий разгон протестующих Евромайдана в 2013 году стал переломным моментом, когда началась трансформация ее идей и взглядов. Женщина объяснила, что тогда постепенно отказывалась от общения с россиянами, а к началу полномасштабного вторжения уже не имела друзей из страны-агрессора.

"Сейчас я очень многое знаю об Украине. Я горжусь этой страной, ее историей. Это моя Родина, и я не знаю ни одной подобной страны. Когда ты начинаешь читать и понимать, сколько поколений, какая генетическая память, сколько всего было, то понимаешь, что это нация, которая может стоять до последнего", – высказалась стилистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольга Навроцкая вступилась за тех, кто выехал из Украины. По словам знаменитости, находится вдали от дома – это очень сложно.

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