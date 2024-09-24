В пещере за фразу "чтоб ты сдох" теперь будут сажать, даже если ты выскажешь ее в интернете. Потому что даже имбецилу понятно, кому ты это пожелал. А еще правительство поддержало идею сажать "за проявление русофобии" за границей. Под "русофобией" мишустики подразумевают дискриминацию россиян иностранными должностными лицами или публичные призывы к ней.

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Наверное, президент Финляндии Александр Стубб должен быть посажен одним из первых: ведь именно он придал ускорение процессу лишения пещеры права вето в Совбезе ООН. Как теперь Небензя распушит пальцы веером? Как шарахнет феней при выключенном микрофоне? Русофобия наступает по всем фронтам, включая ООН, и это при живом Гутеррише – забодай его Иблис!

Зеленский в Нью-Йорке презентует второй саммит мира, на который за ноздри планируется притащить ослабленную людоедню, а в Вашингтоне он будет уламывать дедушку Джо позволить-таки Украине бить вглубь пещеры дальнобойными ракетами. На Байдена давят многие, но предвыборная ситуация слишком шаткая. Нельзя позволить Трампу получить козырные тезисы об ужасах ядерной войны с русскими. Неважно, что у лаптеногих ничего не летает: плевать, что Сармат взрывается прямо на полигоне, а Буревестник воняет на границе с Норвегией. Главное – громче выть о крае пропасти, к которой толкает этот мир безответственная администрация Байдена – Харрис. К Трампу присоединяется отставной канцлер Шредер – давний "газпромбайтер" Путина. Президент Чехии Петр Павел констатирует общеевропейскую усталость от войны и предостерегает Украину от завышенных ожиданий: "Если говорить о поражении Украины или поражении России, то этого просто не произойдет. Конец войны будет где-то посередине, - говорит он в интервью The New York Times, и конкретизирует: - Наиболее вероятным результатом войны станет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией". Правда, он не уточняет, что же будет с Курской областью? На этот вопрос отвечает Путин, увеличивая военный бюджет 2025 года – с 10,4 трлн рублей до 13,2 трлн. Это 142 млрд долларов, 40% от всего бюджета. Плешивый войну останавливать не собирается: его машина заднего хода не имеет, она пашет уже больше 2,5 лет и только набирает обороты. 1,5 миллионная армия отбросов будет укомплектована в срок, и, если понадобится – будет брошена туда, на кого вождь пошлет. Его "СВО" идет по плану, он никогда не ошибается. Иначе как до сих пор удерживает власть?

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и представил ей "план победы", пытаясь убедить конгрессменов надавить на Байдена, дабы тот позволил нанести по пещере болезненные удары. Конфликта между Путиным и системой не видно. Либо он спрятан так глубоко, что эта часть айсберга надежно скрыта от внешнего мира. Но он может проявиться, как только ракеты прилетят в сакральные места империи. Список этих интимностей уже есть. Вероятно, расчет именно на то, что болезненные ощущения катализируют процесс избавления системы от воинственной крысы. Ей доложат о нереальности притязаний, а если она продолжит упорствовать – убедят с помощью шарфика и табакерки. Молодая смена навальнистов уже топчется на пороге, способная в любой момент перехватить руль управления под надзором вездесущей ФСБ. Чем Навальная – не президентка, а Волков – не премьер-министр? А Милов – чем не министр экономики? Про генпрокурора Фейгина вообще помолчим. Этот всю путинскую сволоту насмерть запытает электричеством. С мэром Яшиным Москва вообще зарумянится, а с главой МИДа Кара-Мурзой отношения с Западом начнут налаживаться – только в путь! Навальнисты резво отползут от Украины, вызвав предсмертную эйфорию перемен. Но перезагрузки не последует, потому что империя вступит в фазу исторической расплаты. Она должна будет платить по репарациям, оставаясь под санкциями. Но главное – примет на себя удар лавины расчеловеченных возвращенцев, которые ломанутся в родные Мухосрански. Пещера превратится в одну большую скотобойню, раздираемую изнутри ненавистью и хаосом. Новая власть попытается обуздать этот хаос, направив деструктивную силу на новую войну, которая вспыхнет уже на Северном Кавказе. Отделяющийся Кавказ станет основным триггером для распада империи. Заполыхают Ставрополье и Краснодарский край, взбунтуются Дагестан, Ичкерия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. И если отползание от Украины спровоцирует отделение оторванного от империи анклава – Кенигсберга, то Кавказская война запустит процесс отделения внутриимперских территорий: Башкортостана, Татарстана, Якутии, далее – по списку. А с Востока на свои исторические земли зайдет Китай…

Как ни парадоксально, но именно пролонгация войны в Украине цементирует империю, направляя убийственную энергию во внешний мир. Путин как никто другой знает, что произойдет уже на следующий день после окончания войны, поэтому он никогда ее не закончит. Он готов угробить миллионы своих зэков – и черт бы с ними. Но он творит геноцид в соседней стране, истребляя украинский народ своими дронами, ракетами и КАБами. Единственный выход для него – перевести горячую фазу войны в холодную. Создать иллюзию победы для мохнорылых, признав цели "СВО" достигнутыми и перенастроить систему на тотальное противостояние с Западом. Именно поэтому он и настаивает на том, чтобы Запад признал часть оккупированной Украины российскими территориями. И если Запад такое позволит – о прежних правилах сосуществования можно будет забыть. Уходящий Байден, не убрав за собой, рискует оставить после себя тяжелое наследие: недружественный мир, вдыхающий жизнь и выдыхающий ненависть. Это ландшафт, дымящий войнами и заваленный трупами. В Европе полыхает Украина, взрывается Ближний Восток, "ось зла" крепка как никогда, и вот-вот на политической карте появится ядерный Иран. Даже в Венесуэле не удалось сместить диктатора Мадуро…

Цемент империи из крови и костей воссоздает новое мироздание. Чудовищное и взрывоопасное.