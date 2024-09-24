Закон о запрете УПЦ МП принят месяц назад. Что изменилось и сколько церквей перешло в ПЦУ

Ровно месяц назад, 24 августа, официально был принят (подписан президентом и опубликован) закон №3894-IX "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который на стадии рассмотрения в парламенте был известен как "закон о запрете УПЦ МП". Что произошло за этот месяц в сфере освобождения Украины от московского церковного влияния, рассказывает OBOZ.UA.

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Провокаций со стороны сторонников УПЦ не наблюдалось

Главный, наверное, итог прошедшего месяца – никаких провокаций со стороны сторонников УПЦ МП, которых ожидали многие эксперты после принятия законопроекта в Верховной Раде, не было.

"Да, опасения существовали, но лично у меня с самого начала не было никаких сомнений насчет ответственности украинских граждан, нашего общества. Люди увидели, что власть решилась принять закон и приступила к его реализации. И теперь кто, может, и недоволен – какой уже смысл протестовать? Простые прихожане понимают, что все: решение принято", – говорит OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды Людмила Филипович предполагает, что если какие-то протесты и будут, то только, так сказать, исключительно в правовой плоскости.

"Наверное, затаились и теперь готовят судебные иски и различные обращения в Венецианскую комиссию", – говорит в комментарии OBOZ.UA религиовед.

Все идет по плану

В настоящее время проводятся плановые мероприятия, которые направлены на полноценную реализацию положений нового закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

"Вчера у нас проходили комитетские слушания по этому поводу. Были представлены все области. Главы военно-гражданских администраций, представители местного самоуправления, Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Серьезная была беседа. Ясно, что месяц – это только начало реализации закона. Госслужба по этнополитике работает сейчас над завершением разработки нормативно-правовых актов, некоторые документы уже готовы и поданы на утверждение в Кабмин. Все идет по графику", – говорит Никита Потураев.

Как он рассказывает, на комитетских слушаниях было решено в том числе подать поправки в проект бюджета-2025 для увеличения финансирования Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

"Точно надо добавить им денег, ставок. Объем задач, который стоит перед госслужбой, – большой, работа предстоит важная и серьезная", – подчеркивает глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Необходимо больше разговаривать с руководителями приходов УПЦ

За минувший месяц немного, но усилился переход религиозных громад из УПЦ в Православную церковь Украины.

По состоянию на 22 сентября из промосковской церкви в ПЦУ с момента ее основания – 15 декабря 2018 года – перешло 1785 приходов и монастырей. С момента принятия законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором (19 октября 2023 года), под сень ПЦУ перешло 207 религиозных громад.

"Мы недавно с коллегой общались со спикером УПЦ митрополитом Климентом, спрашиваем: "Как там у вас, что изменилось за месяц?" Говорит: "Ничего не изменилось, никто никуда не перешел". Лукавит. Точно известно, что в сентябре в ПЦУ перешло минимум 9 приходов промосковской церкви. И дело даже не в количестве, а в качестве. Вот 10 сентября, например, в Житомирской области в ПЦУ перешла Свято-Покровская община. А там довольно знаковый священник", – рассказывет Людмила Филипович.

По ее мнению, в переходный период (до начала запрета сомнительных религиозных организаций по закону остается еще девять месяцев) власть должна активизировать пропагандистскую работу среди верующих.

"При этом разъяснения среди простых верующих ни к чему не приведут, говорить надо со священниками. А убедишь батюшку – и паства за ним пойдет", – резюмирует завотделом философии и истории религии Института философии.