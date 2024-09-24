Демократических империй не бывает.

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Недавно Яшин заявил в видеоролике: "Распад России это трагедия не только для нашей с вами страны, не только для нашего народа, это трагедия и, на самом деле, огромные риски и для всего мира. Просто представьте: Россия разваливается по своим административным границам. На месте нынешней России образуются отдельные республики, отдельные регионы. Начнётся огромное количество междоусобных противостояний. Непонятно, как делить ядерное оружие, непонятно куда отойдёт та или иная военная техника. И честно говоря, мне кажется сценарий такого брутального развала России мощнейшим образом подорвёт всю структуру международной безопасности. Поэтому, как российский политик, как патриот, я своей миссией вижу найти в пост-путинской России такое решение, чтобы Россия сохранилась, чтобы она поменяла политический режим, чтобы появились демократические институты, чтобы власть совсем другая была и чтобы она менялась, чтобы была ротация. Но я против развала России. Я считаю это трагическим сценарием".

Знакомые формулировки. Путин точно так же называл ликвидацию СССР "величайшей геополитической катастрофой 20 века". Теперь этим же мир пугает демократ Яшин: кому достанется ядерное оружие, а вдруг начнётся междоусобица и это подорвёт систему международной безопасности? У страха перемен есть понятные психологические причины. Но издержки от сохранения российского статус-кво угрожают миру намного сильнее..

На самом деле, всё наоборот. Именно неокончательный полу-распад империи в 1991 году и силовое закрепление России в имперских границах (вспомним две чеченских войны) в конечном счёте "подорвали всю структуру международной безопасности" и привели к агрессии против Украины. Причина нынешней войны - в сохранении империи.

Именно фундаментальная потребность удержания территории РФ в нынешних границах привела к установлению силового режима, репрессиям и военной мобилизации. Никакой другой России - кроме милитаристской - в нынешних границах возникнуть не может. ("Либеральная империя" Чубайса - такой же фейк, как и "суверенная демократия" Суркова).

Империя может опираться только на силовой аппарат, при этом трансформация внутренней агрессии во внешнюю - это дело времени. Мечты "патриота России" Яшина о "другой власти", которая "менялась" бы и была демократической, разбиваются о логику имперского единства, потому что невозможно совместить демократию в Москве и бомбёжки Грозного, демократические выборы в европейской части России и полицейский террор на Кавказе. Что-нибудь одно: демократия для всех, либо полицейский режим тоже для всех.

Ельцин попытался совместить "праздник демократии" с "арестами" (бомбёжками), но логика борьбы с "сепаратизмом" неотвратимо трансформировала молодую демократию в привычную диктатуру.

Яшин ошибается в фундаментальном вопросе: именно российская империя запустила механизм "междоусобных противостояний" между странами и привела к подрыву всей структуры международной безопасности. Поэтому, если мир не хочет получить новую войну в центре Европы, он должен раз и навсегда устранить фундаментальную причину российского милитаризма - имперскую природу России в нынешний границах.

Это возможно только с демонтажом имперского насилия во внутренней жизни, а точней, с распадом нынешней имперской модели.

Распад СССР стал когда-то абсолютным благом для бывших "республик", силовое удержание которых делало "совок" полицейским государством и угрозой миру. Недо-распад России превратил в такую же угрозу российскую федерацию.

Поэтому рецепт нейтрализации мировой угрозы сегодня только один - довести распад империи до логичного финала. Речь идёт, как минимум, о суверенизации Кавказа и референдумах о независимости во всех национальных республиках. Если реальный (а не имитационный) федерализм приведёт к "распаду России", - то мир от этого только выиграет, потому что (в худшем случае) получит вместо глобальной угрозы - серию региональных конфликтов, которые решить проще, чем мировую проблему; а в лучшем случае, - союз отдельных "штатов" (государств), не претендующих на "передел сфер влияния" в стиле исторической архаики

Вопрос ржавых ядерных железок тоже решаем: они демонтируются под наблюдением мирового сообщества в силу "износа" и "опасности хранения" в условиях развалившегося государства. Части бывшей империи, которые будут сильно нуждаться в гуманитарной помощи и новых "ножках Буша", с готовностью поменяют бесполезные "сарматы" на уровень жизни для граждан и возможность европейской интеграции.

Новые элиты этих государств будут кровно заинтересованы в победе на выборах, а значит, в уровне жизни, который несовместим с непомерным "ядерным" бюджетом.

Да и кто будет обслуживать "сарматы", которые уже сейчас взрываются в шахтах при попытке запуска? Потеря компетенции и промышленности для поддержания в готовности ядерных железок - автоматически потребует отказа от подобного оружия.

С точки зрения исторической логики, окончательный распад последней европейской империи - это содержание ближайшего периода мировой истории. Это дело времени. Поэтому задача реальной оппозиции в России - готовить население к историческим реалиям, а не вешать лапшу на уши, рассказывая басни о "демократической" империи, которая из монстра превратится в мирную овечку.

Самое прискорбное, что любой "российский патриот" демократических взглядов, который сейчас выступает против "распада россии" - объективно готовит почву для новой агрессии в пост-путинский период. Единая Россия - способна быть только полицейским образованием, это агрессивная, имперская структура, от которой можно уберечь мир только через демонтаж (дробление) имперских территорий. Только распад лишит носителей имперской матрицы глобальных амбиций.

А в своём историческом виде Россия всегда будет оставаться внутренним агрессором, который трансформирует внутреннее зло во внешнее насилие. Вырвать зубы у имперского дракона можно только, уничтожив самого дракона, - потому что даже и "беззубая" скотина будет кидаться на людей и по ночам точить вставную челюсть.

Объективно говоря, наивные оппозиционные яшины - прислужники дракона и они не менее опасны для мира, чем воинственные "патриоты". Сегодня каждый "российский патриот", независимо от взглядов, - враг Украины и мировой безопасности, потому что он готовит почву (население, страну) для новой агрессии, даже если этого не понимает.

Демократических империй не бывает, - это всё, что нужно помнить о России в 21 веке.