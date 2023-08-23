Джошуа дал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) считает Александра Усика (20-0, 13 КО) фаворитом поединка против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). При этом уроженец Уотфорда признался, что хотел бы видеть победителем боя своего соотечественника.

Видео дня

Об этом Джошуа заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Бывший соперник Усика, который недавно Джошуа выиграл "допинговый" бой брутальным нокаутом. Видео (32-5, 21 КО), добавил, что очень уважает украинца, отметив, что его успех в боксе абсолютно закономерный.

"У каждого есть шанс. Бокс – это прекрасная игра. Я очень уважаю Усика. Я знаю, как усердно работает этот парень. Его успех не стал случайностью. Он стал результатом его упорного труда. Но было бы прикольно увидеть этого пацана (Дюбуа – ред.) победителем. Это было бы похоже на сон. Я определенно даю ему шанс. Мы говорим о супертяжелом весе. Здесь сильные и тяжелые удары. Так что я даю шанс на то, что у Дюбуа будет возможность для удара", – сказал Джошуа.

Напомним, Усик и Дюбуа подерутся 26 августа в польском Вроцлаве. Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком.

Кроме того, у нашего соотечественника появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. А призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!