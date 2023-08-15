'Меня не колышет': Усик посмеялся над Фьюри

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) высмеял британца Тайсона Фьюри за поединок против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну, который намечен на 28 октября. Наш соотечественник назвал бой Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, с атлетом, который никогда не выходил на боксерский ринг, обманом болельщиков.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Ringpolska. Обладатель трех чемпионских поясов супертяжелого дивизиона выразил надежду на то, что когда-нибудь все же подерется с Фьюри, который, по мнению Александра, попросту боится принимать с ним бой.

"Фьюри – Нганну? Это дер*мо. Полная афера. Ничего об этом не думаю. Ничего не думаю о Жадном Пузе. Меня это не колышет. Бой с Тайсоном? Хотелось бы, конечно, побоксировать с Фьюри. Но мне кажется, он немножечко боится", – сказал Усик, заменяя некоторые выражения на английские.

Отметим, что 26 августа украинец проведет защиту своих поясов против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае победы Александр надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри, которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон высмеял украинца за поединок против его соотечественника.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Кроме того, у Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на Александра с унижениями и угрозами.

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