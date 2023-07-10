'В-С-У! Слава Украине!' Как прошла первая битва взглядов Усика и Дюбуа. Видео

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) впервые встретились друг с другом перед боем 26 августа. Наш объединенный чемпион мира в супертяжелом весе и претендент на его пояса во время пресс-конференции в Варшаве провели дуэль взглядов.

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Бойцы сошлись лицом к лицу и около 30 секунд спокойно смотрели другу другу в глаза, после чего развернулись в сторону фотографов. Дуэль закончилась тем, что соперникам устроили овации, а в зале прозвучал клич "Слава Украине! Героям слава!".

Пред этим украинский чемпион выразил восторг по поводу возможности боксировать в Польше. Он поблагодарил воинов ВСУ, а также союзников нашей страны за поддержку.

"В первую очередь я хочу поблагодарить парней, которые сейчас защищают нашу страну, потому что благодаря им мы можем выступать заграницей и дарить им немного эмоционального счастья. В-С-У! Я очень рад вернуться в Польшу, потому что отсюда началось мое чемпионство. Хочу поблагодарить польский народ за ту поддержку, которую он сейчас оказывает Украине", – отметил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен назвал "смехотворный" гонорар Александра Усика за бой 26 августа во Вроцлаве.

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