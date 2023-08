'Разнесу вдребезги': Фьюри набросился с угрозами и унижениями на Усика

Чемпион мира супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) высокомерно высказался в адрес украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестер, отметил, что не избегает поединка против нашего соотечественника, которого пообещал просто уничтожить на ринге.

Об этом Тайсон заявил в интервью для документального фильма At Home With The Furys, который вышел на платформе Netflix, пишет Daily Mirror. Британский боксер отметил, что низко оценивает уровень Усика, а также обвинил украинца в срыве боя 26 апреля на стадионе "Уэмбли".

"Усик должен был драться со мной на "Уэмбли" в апреле, но этого так и не произошло. Ходили разговоры о том, что я выдвигаю всевозможные требования, но никаких доказательств не представили. Единственными условиями с моей стороны было отсутствие реванша и он получает 30 процентов гонорар – на что он согласился, только чтобы попытаться выпутаться из этого. Что касается дешевых разговоров о том, что Тайсон Фьюри избегает Усика, я разнесу его вдребезги. Я его вообще не котирую, я пройду его насквозь, как раскаленный нож кусок сыра – это вообще не проблема", – сказал Фьюри.

Напомним, в Польше 26 августа Усик проведет защиту чемпионских поясов в поединке против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Фьюри, которому украинец сделал неожиданный комплимент.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Кроме того, у Усика появилась эффектная поклонница в Британии.

