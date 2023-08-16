'Выйду и закрою шоу': Дюбуа выступил с угрозами в адрес Усика

Британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) выразил уверенность в том, что нокаутирует объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО). Динамит, как называют уроженца Лондона, признался, что не обращает внимание на статус аутсайдера поединка, который состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу Boxing Social. Британский боксер подчеркнул, что поддержка Усика со стороны украинских и польских болельщиков лишь дополнительно его мотивирует, а также заставит его быть в ринге максимально сконцентрированным.

"Он боец ​​тяжелого веса, бои с Чисорой и Джошуа показали, что у него тоже есть слабости. Меня записывают в проигравшие, но я выйду и закрою шоу одним ударом. К черту публику, болельщики не будут драться за нас, так что мне плевать на то, что болеть будут за своего противника. Самое главное, что я остаюсь сосредоточенным. Я отлично поработал, у меня были хорошие спарринг-партнеры, так что пришло время драться. Усик отлично двигается на ринге, поэтому я должен показать характер, молодость, физическое преимущество", – сказал претендент.

В случае победы над Дюбуа Усик надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому украинец сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Bзвестный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Александра Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь наш боксер высмеял Цыганского короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

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