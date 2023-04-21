В андеркарте Усик – Фьюри? Джошуа подтвердил супербой с Уайлдером

Британец Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) анонсировал поединок против американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) нынешней зимой в Саудовской Аравии. Уроженец Уотфорда с нетерпением ожидает боя с Бронзовым бомбардировщиков, который оба боксера и их промоутеры пытались давно организовать.

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Об этом сам Джошуа заявил во время общения с фанатами, пишет портал Bridsport News. Он не уточнил, состоится ли этот бой в андеркарте мегафайта Александр Усик (20-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), однако журналисты предполагают, что это будет именно так.

"Потенциально в декабре нас с Уайлдером ждет большой поединок. Мы хотим давно уже это сделать. Прямо сейчас происходит много всего, вращается целая куча механизмов и одно следует за другим – в общем, дело хоть и не спеша, но идет. Но одно можно сказать точно: мы уже очень давно пытаемся с ним подраться", – сказал Джошуа.

Накануне промоутер Энтони Эдди Хирн рассказал о планах Саудовской Аравии организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер в один вечер. По прогнозам британца, гарантированные гонорары всех боксеров могут достичь отметки в 400 миллионов долларов.

При этом он допустил, что в декабре с Фьюри подерется именно Энтони, если планы саудитов не воплотятся в жизнь. Ранее британские журналисты обнародовали информацию о подобном турнире на Ближнем Востоке. При этом, по их данным, победители двух боев должны сразиться друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал, когда украинский боксер проведет свой следующий бой.

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