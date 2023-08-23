'Из-за его ударной мощи': призер ОИ назвал фаворита боя Усик – Дюбуа

Британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) является идеальным соперником для украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) из-за своего стиля ведения боев. 25-летний уроженец Лондона не обладает высокой скоростью и просто выдохнется из-за той интенсивности, которую ему предложит оппонент в поединке 26 августа.

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Такое мнение в интервью Betway выразил бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Дэвид Прайс, пишет портал Boxing Scene. Он назвал Усика однозначным фаворитом боя во Вроцлаве, но призвал болельщиков и экспертов не забывать, что речь идет о супертяжелом весе, где у каждого боксера есть шанс на нанести нокаутирующий удар.

"Дюбуа создан для Усика – стилистически он идеальный тип противника. Он не очень быстр на ногах, но он взрывной, у него мощный удар, у него всегда будет шанс нанести удар, но для такого ловкого и мобильного парня, как Усик… Я думаю, он обманет Дюбуа. Кроме того, он, вероятно, будет утомлен в поздних раундах, потому что ему придется много двигаться и реагировать на все, что Усик будет выбрасывать. А это отнимает энергию. Усик для меня является фаворитом перед боем из-за стиля соперника, но Дюбуа может оказаться потенциальной банановой кожурой (сложностью – ред.) для Усика из-за его ударной мощи", – сказал Прайс.

Напомним, накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Александра Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

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