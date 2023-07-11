'Увидел страх': Дюбуа сделал громкое заявление о встрече с Усиком

Британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) заявил, что увидел страх в глазах объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (20-0, 13 КО) во время дуэли взглядов перед боем 26 августа. Динамит, как называют 25-летнего уроженца Лондона, добавил, что готов отобраться пояса нашего соотечественника.

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В интервью YouTube-каналу Seconds Out Дюбуа поделился впечатлениями от первой встречи с украинским боксером. Британец подчеркнул, что с большим уважением относится к нашему чемпиону, подчеркнув, что Усик является левшой. Кроме того, Даниель отметил, что его рано списывают со счетов.

"Я хорошо рассмотрел его, его габариты и все такое, и я готов к предстоящему вызову. Я готов забрать эти пояса. Все списывают меня со счетов, я аутсайдер и все такое, но время покажет, и я вырвусь в лидеры. Я увидел страх в его глазах. Знаю, что он великий чемпион, но мы идем, чтобы сотворить историю. Он левша, к этому нельзя относиться неуважительно, и он чемпион мира. Он хорошо зарекомендовал себя в супертяжелом весе", – сказал Дюбуа.

В случае победы Усик рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом Дюбуа пообещал "шокировать мир" и нокаутировать украинца.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 2 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже промоутер Фрэнк Уоррен объявил о том, что Тайсон не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа.

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