'Это не секрет': Дюбуа назвал единственный шанс победить Усика

Британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) твердо намерен нокаутировать украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) в бою 26 августа и добыть чемпионские пояса нашего боксера. При этом Динамит, как называют уроженца Лондона, не верит в то, что ему удастся победить по очкам.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out, пишет портал Boxing News 24/7. По словам британского претендента, он осознает, что у Усика есть гигантский любительский опыт, который позволяет ему невероятно быстро передвигаться по рингу и наносить ударные комбинации.

"Безусловно, победить решением будет трудно. Это то, о чем все сейчас говорят. У Усика есть этот любительский стиль – работа ног и все такое. Это не секрет. Нужно выходить и устраивать жесткий бой. Выходить и давить на него, бить по рукам, плечам, голове и всему, что выше талии. Мне нужно быть разумным и боксировать так, как я никогда раньше не делал. Победа – вот что для меня имеет значение", – сказал Дюбуа.

Напомним, украинец и британец подерутся в польском Вроцлаве. Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Александра Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

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