Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил надежду на поражение объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) в бою с британским претендентом Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Поединок за три титула украинца состоится в субботу, 26 августа, во Вроцлаве.

Видео дня

В комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Хрюнов отметил, что не обращает внимание на карьеру Усика, который активно осуждает Россию за военное вторжение в Украину. Представитель странны-агрессорки пожелал нашему чемпиону проиграть Дюбуа досрочно.

"Стараюсь не следить за тем, что происходит с Усиком. Ожидаю, что Усик проиграет нокаутом", – сказал бывший менеджер экс-чемпиона мира Александра Поветкина.

В случае успешной защиты поясов Усик рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже Фьюри неожиданно сменил риторику в своих высказываниях об Усике, пожелав ему удачи. А бывший чемпион мира Джонни Нельсон разнес британского чемпиона из-за боя с украинцем. В свою очередь, легендарный Хасим Рахман выразил уверенность в том, что Усик нокаутирует Фьюри.

Промоутер Фрэнк Уоррен объявил о том, что Тайсон не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского Короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа пообещал "шокировать мир" в поединке против Александра Усика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!