Усик – Фьюри: СМИ раскрыли дату боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) уже нынешней зимой могут определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Предполагается, что боксеры сойдутся в битве за все титулы дивизиона в Саудовской Аравии.

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По данным портала NoSmokeSport.com, организаторы грандиозного шоу отказались от идеи проведения вечера бокса 26 декабря. Теперь рабочей датой называется 27 января будущего года. Это подтвердил промоутер Усика Александр Красюк.

Ожидается, что со-главным событием боя Усик – Фьюри станет противостояние британца Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО). Ранее в СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Напомним, Усик 26 августа проведет обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Промоутер Фрэнк Уоррен объявил о том, что Тайсон не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Украинец и британец уже провели первую дуэль взглядов перед боем.

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