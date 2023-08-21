'Усика отдубасили': появились подробности 'ужасного лагеря' украинца перед боем с Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-01, 13 КО) в буквальном смысле прошел через настоящий ад во время подготовки к поединку против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Спарринг-партнеры нашего соотечественника оказывали ему ожесточенное сопротивление во время тренировочных боев.

Видео дня

Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out рассказал катмен нашего чемпиона Расс Анбер. По его словам, Усик прошел через "ужасный тренировочный лагерь". При этом стоит отметить, что американец говорил об этом с иронией, высмеивая бойцов, которые всякий раз говорят о великолепной подготовке к боям.

"Каждый боец в истории бокса, особенно в новой современной эре интервью, звонков по Zoom и социальных сетей, говорит перед поединком: "Тренировочный лагерь был отличным, превосходным. У меня был великолепный лагерь". А после боя вы слышите: "Ну, у меня было это не так, то не так…" Так что я начну с того, что скажу – у Усика ужасный тренировочный лагерь. Спарринг-партнеры просто отдубасили Усика. Я не знаю, что он будет делать, когда выйдет в ринг против Дюбуа", – сказал Анбер.

Напомним, бой Усик – Дюбуа состоится в субботу, 26 августа, в польском Вроцлаве. Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Bзвестный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Александра Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь наш боксер высмеял Цыганского короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!