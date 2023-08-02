'Люди устали': Усик неожиданно высказался в адрес 'великолепного' Фьюри

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) комплиментарно высказался в адрес британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). Уроженец Симферополя назвал Цыганского Короля, как прозывают уроженца Манчестера, отличным человеком и отцом.

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Об этом Усик заявил в интервью британскому порталу TNT Sports. В то же время украинский боксер упрекнул оппонента в том, что тот все еще не согласился провести против него поединок, который определит сильнейшего бойца дивизиона и абсолютного чемпиона мира.

"Как человек, я думаю, он отличный мужик. Я думаю, что он отличный человек, отличный отец, отличный семьянин, а также великолепный спортсмен. Единственное, что я могу сказать, это то, что у него слишком много слов вместо действий. Весь мир хочет увидеть бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, и мы должны это сделать. Люди устали от разговоров. Нам нужно делать, а не говорить", – сказал Усик.

Напомним, 26 августа Усик проведет обязательную защиту своих титулов против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве. В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Фьюри.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

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