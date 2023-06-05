СМИ назвали впечатляющий гонорар боя Усик – Фьюри: сколько может заработать украинец

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) может заработать минимум 50 миллионов долларов за поединок против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) в Саудовской Аравии. Бой за звание абсолютного чемпиона мира планируют организовать уже будущей зимой.

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Об этом пишет британское издание The Telegraph. По его данным, гонорарный фонд долгожданного шоу должен составить 150 миллионов долларов. Даже если предположить, что Усик снова согласиться на 30%, то его часть составит 50 млн. При этом важно отметить, что организаторы боя из Саудовской Аравии будут вести переговоры с каждом боксером отдельно.

В то же время в The Telegraph отметили, что Фьюри еще не получил официальных предложений от аравийской стороны. То же самое касается его соотечественника Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), который зимой должен провести мегафайт против американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО).

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер хотят организовать в один вечер. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье. В ответ в команде Цыганского короля отметили, что Усика интересуют только деньги.

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