"У него были причины": Фьюри высказался о срыве боя с Усиком и пообещал легко побить украинца

Британский чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) выразил надежду на то, что вскоре подерется с Александром Усиком (20-0, 13 КО) за все пояса дивизиона. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, при этом не стал критиковать украинца за отказ от очного поединка 26 апреля.

Видео дня

Об этом Фьюри заявил для документального фильма At Home With The Furys, который вышел на платформе Netflix, пишет сайт Sky Sports. Тайсон добавил, что не ожидает тяжелого боя с Усиком, который ранее подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии.

"Мы не знаем причин, почему Усик не согласился на бой в апреле. Я уверен, у него были на это причины. И потом – мы узнали, что он подписал контракт со Skills Challenge. Так что какими бы ни были его причины, я уверен, что они оправданы для него и его семьи. Что есть, то есть. Я верю, что в этом виде спорта ты можешь сделать только то, что можешь. Если в определенный момент бои доступны, то тогда ты соглашаешься на них. Если нет, то ты не можешь их принять. Подеремся ли мы с Усиком в будущем? Я на это надеюсь. Я бы этого хотел. Я всегда верил, что это легкий бой", – сказал Фьюри.

Напомним, 26 августа Усик проведет защиту чемпионских поясов в поединке против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае победы Александр надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри, которому украинец сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон высмеял украинца за поединок против его соотечественника.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Кроме того, у Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на Александра с унижениями и угрозами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!