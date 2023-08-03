'Немного одержима Усиком': британская журналистка оценила украинца перед боем с Дюбуа

Британская телеведущая канала TNT Sports Лаура Вудс призналась, что с нетерпением ожидает своего дебюта в эфире вещателя. 36-летняя летняя журналистка будет работать модератором прямой трансляции во время поединка украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и ее соотечественника Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Видео дня

В интервью порталу talkSport Вудс подчеркнула, что Усик обладает совершенно невероятными умениями, который станут проблемой для Дюбуа. Британка отметила, что украинец великолепно двигается на ногах и прорабатывает ударные серии, так что у нее есть сомнения в победе Даниеля.

"Последние несколько лет я занимаюсь боксом, и мне доводилось быть у ринга и смотреть его так, как никогда раньше. Когда я впервые смотрела это так близко, – это было похоже на "ух!". Дело в том, что мне нравится Даниэль Дюбуа, но я также немного одержима Усиком. Конечно, я хочу, чтобы британские бойцы выступили хорошо, но работа ног Усика невероятна, и все, что он делает, рассчитано, продумано и умно. Это меня бы немного беспокоило. За этим я еду в Польшу, это мой первый бой на TNT Sports", – сказала Вудс.

Напомним, бой Усик – Дюбуа состоится во Вроцлаве 26 августа. В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому украинец сделал неожиданный комплимент.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!