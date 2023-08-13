Джошуа выиграл 'допинговый' бой брутальным нокаутом. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) нокаутировал Роберта Хелениуса (32-4, 21 КО). Финский боксер заменил Диллиана Уайта, провалившего тест на допинг за неделю до встречи.

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Бой в Лондоне получился откровенно слабым. Оба бойца очень неторопливо работали в ринге, изредка проверяя защиту друг друга джебом.

Во 2-й трехминутке зрители недовольные таким зрелищем начали возмущенно свистеть, но на ход поединка это не повлияло. Джошуа легко пробивал оборону финна, но на обострение не шел.

В 5-й трехминутке Хелениус попал боковым, но вместо того, чтобы развить атаку, пропустил в ответ джеб, который разбил ему нос. До гонга Энтони еще раз смог потрясти опонента хуком.

Развязка наступила в 7-м раунде. Энтони Джошуа наконец смог выйти на позицию для хорошего удара, и левой проверив корпус, а затем правой отправив Роберта в тяжелый нокаут.

Для британца это стало первой досрочной победой за последние 3 года.

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