Стрельба, столкновения и военная техника на улицах: как прошла ночь в Казахстане и когда в страну введут войска ОДКБ. Видео

Уже пятый день в Республике Казахстан не утихают масштабные протесты, которые привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям, а правительство запросило ввода войск ОДКБ. Пока в города стянули собственные военные силы, там действует режим чрезвычайного положения, но это не останавливает демонстрантов.

Накануне они совершили попытки захвата местных администраций и крушили памятники экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. Ночью беспорядки превратились в мародерство: люди грабили банки, атаковали дорогие бутики и били витрины бульдозерами и поджигали авто.

В четверг, 6 января, протесты возобновились. OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане онлайн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

01:00 – Протестующие подожгли здание мэрии и прокуратуры в Алматы, свалили памятник Назарбаеву и захватили аэропорт. Некоторые политики в спешке покинули территорию страны. По информации местного МВД, в ходе протестов уже погибли (были убиты) 8 силовиков и 317 получили ранения.

02:00 – К протестам присоединились рабочие, заводы остановили производство. Митингующие выдвинули новые требования: снижения коммунальных тарифов, ежегодные бесплатные путевок для людей, остановить вакцинацию.

03:00 – В городах свирепствовали мародеры, которые взламывали магазины и выносили продукцию. По всей стране ввели чрезвычайное положение, был отключен интернет.

04:00 – Город Алматы за несколько дней превратился в центр протестов. Ночью им "правили" протестующие и мародеры. Там началась контртеррористическая операция, на улицах раздавались выстрелы.

06:00 – При въезде в Алматы зафиксировали большое количество военной техники. Люди выкали кадры в соцсетях.

06:20 – На площади Республики в Алматы началась перестрелка. Как сообщает "Sputnik Казахстан", в центре площади находилось "около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков". Военные на БТР и бронемашинах окружили протестующих.

07:00 – Все финансовые организации Казахстана (банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, KASE и другие) временно приостановили деятельность, сообщает Telegram-канал Tengrinews.kz. В Нацбанке подчеркнули, что учитывали проведение контртеррористической операции в Алматы и временные проблемы с интернетом.

07:15 – В акимате столицы страны заявили, что большинство объектов и общественный транспорт города Нур-Султан работают в штатном режиме. При этом административные здания взяты под усиленную охрану.

07:30 – Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал к прекращению насилия в Казахстане. Такое заявление появилось на официальном сайте организации. Рау выступил за мирное восстановление правопорядка и обеспечение гражданских свобод.

07:40 – Глава комитета Госдумы РФ по СНГ Леонид Калашников заявил, что силы ОДКБ в Казахстане не будут наводить порядок – их роль в охране военной инфраструктуры и других объектов. А "с бандами справятся местные силовики".

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем тут Россия – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

протесты в Казахстане начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе страны. Там на центральную площадь вышли сначала сотни, а затем тысячи местных жителей. Их возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа, который массово используют как автомобильное горючее: с 50-70 тенге в прошлом году до 120 тенге за литр ((3,72 до 7,44 грн).