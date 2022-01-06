Стрельба, столкновения и военная техника на улицах: как прошла ночь в Казахстане и когда в страну введут войска ОДКБ. Видео
Уже пятый день в Республике Казахстан не утихают масштабные протесты, которые привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям, а правительство запросило ввода войск ОДКБ. Пока в города стянули собственные военные силы, там действует режим чрезвычайного положения, но это не останавливает демонстрантов.
Накануне они совершили попытки захвата местных администраций и крушили памятники экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. Ночью беспорядки превратились в мародерство: люди грабили банки, атаковали дорогие бутики и били витрины бульдозерами и поджигали авто.
В четверг, 6 января, протесты возобновились. OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане онлайн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
01:00 – Протестующие подожгли здание мэрии и прокуратуры в Алматы, свалили памятник Назарбаеву и захватили аэропорт. Некоторые политики в спешке покинули территорию страны. По информации местного МВД, в ходе протестов уже погибли (были убиты) 8 силовиков и 317 получили ранения.
02:00 – К протестам присоединились рабочие, заводы остановили производство. Митингующие выдвинули новые требования: снижения коммунальных тарифов, ежегодные бесплатные путевок для людей, остановить вакцинацию.
03:00 – В городах свирепствовали мародеры, которые взламывали магазины и выносили продукцию. По всей стране ввели чрезвычайное положение, был отключен интернет.
04:00 – Город Алматы за несколько дней превратился в центр протестов. Ночью им "правили" протестующие и мародеры. Там началась контртеррористическая операция, на улицах раздавались выстрелы.
06:00 – При въезде в Алматы зафиксировали большое количество военной техники. Люди выкали кадры в соцсетях.
06:20 – На площади Республики в Алматы началась перестрелка. Как сообщает "Sputnik Казахстан", в центре площади находилось "около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков". Военные на БТР и бронемашинах окружили протестующих.
07:00 – Все финансовые организации Казахстана (банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, KASE и другие) временно приостановили деятельность, сообщает Telegram-канал Tengrinews.kz. В Нацбанке подчеркнули, что учитывали проведение контртеррористической операции в Алматы и временные проблемы с интернетом.
07:15 – В акимате столицы страны заявили, что большинство объектов и общественный транспорт города Нур-Султан работают в штатном режиме. При этом административные здания взяты под усиленную охрану.
07:30 – Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал к прекращению насилия в Казахстане. Такое заявление появилось на официальном сайте организации. Рау выступил за мирное восстановление правопорядка и обеспечение гражданских свобод.
07:40 – Глава комитета Госдумы РФ по СНГ Леонид Калашников заявил, что силы ОДКБ в Казахстане не будут наводить порядок – их роль в охране военной инфраструктуры и других объектов. А "с бандами справятся местные силовики".
Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем тут Россия – читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
протесты в Казахстане начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе страны. Там на центральную площадь вышли сначала сотни, а затем тысячи местных жителей. Их возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа, который массово используют как автомобильное горючее: с 50-70 тенге в прошлом году до 120 тенге за литр ((3,72 до 7,44 грн).
К 4 января аналогичные демонстрации охватили и другие города: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау, первые акции солидарности попытались провести в Нур-Султане.
На утро 5 января президент Касим-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, а также введении временного госрегулирования тарифов на топливо. Но протесты разгорелись с еще большей силой.
В Алматы силовики заявили о начале "масштабной зачистки" города от митингующих. Власти позволили силовикам активно применять огнестрельное оружие, из-за чего погибли десятки протестующих. В то же время жертвы были и со стороны правоохранителей.
Президент Токаев обратился за помощью в страны ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Это военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. Впоследствии было принято решение отправить в Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ.