Токаев обратился за помощью к Путину и Лукашенко: введут ли в Казахстан войска

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился за помощью к странам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Это военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан.

То есть, речь может идти о военной помощи стране, где протестуют граждане. Токаев уже назвал происходящее "террористической угрозой", в Алматы объявили "начало антитеррористической операции", а в СМИ появились данные, что РФ якобы готовит "помощь".

"Это подрыв целостности государства и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", – сказал Токаев в своем обращении через несколько часов после того, как он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Также президент Казахстана сказал, что он до конца "будет защищать интересы граждан". Ранее он уже заявлял, что намерен действовать жестко в отношении демонстрантов.

В то же время в СМИ уже появилась информация: Путин якобы отдал приказ готовить помощь Казахстану, а ответственным назначен глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Отмечается, что Россия может задействовать часть КСОР ОДКБ (31-ая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из Ульяновска и 98-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия из Иваново), а также подразделения ВДВ, базирующиеся в Тульской и Костромской областях.

Официальная реакция на обращение

С заявлениями выступили представители комитета российской Госдумы по делам СНГ. Так, глава комитета Леонид Калашников заявил, что Россия обязана отреагировать на обращение Токаева.

Его заместитель Константин Затулин добавил, что обращение необходимо немедленно рассмотреть. "Но не вмешиваться наобум, а понять, что будет лучшим способом для стабилизации", – приводят его слова РИА Новости.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что начал консультации с главами стран ОДКБ.

Напомним, что протесты в Казахстане, которые вспыхнули после из-за повышения цен на газ, длятся с 1 января. Между демонстрантами произошли столкновения, сотни людей были задержаны. Власти заявляют о гибели 8 силовиков. Подробнее о том, что сейчас происходит в стране, читайте в нашей онлайн-хронике.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по всему Казахстану ввели режим чрезвычайного положения. Он предусматривает ряд запретов, а также комендантский час.