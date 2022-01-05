Во всем Казахстане ввели чрезвычайное положение: какие ограничения будут действовать. Видео

Чрезвычайное положение в Казахстане теперь распространяется на всю страну. Вводится ряд ограничений, в том числе на свободу передвижения.

Соответствующее объявление транслировали гостелеканалы, в частности, "Хабар 24". Режим ЧП предусматривает также комендантский час с 23:00 до 7:00.

Какие ограничения предусмотрены:

комендантский час будет действовать с 23.00 до 7.00;

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будут созданы комендатуры во главе с начальниками полиции;

запрещены все массовые мероприятия;

будет ограничена свобода передвижения, в том числе на транспорте;

ограничат въезд и выезд в каждый регион;

силовикам разрешено проверять документы, проводить личный досмотр, а также досмотр в автомобилях;

запрещается продажа оружия и боеприпасов;

устанавливается особый режим оборота лекарств и алкоголя.

Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области.

В то же время СМИ пишут, что к дворцу президента Касыма-Жомарта Токаева в столице страны Нур-Султане начали стягивать дополнительные подразделения силовиков.

Также отмечается, что страна несколько часов отключена от глобальной сети. Тем не менее в некоторых регионах провайдеры включили проводной интернет.

Отметим, что протесты в Казахстане длятся с 1 января из-за повышения цены на газ. В среду, 5 числа, они возобновились. В нескольких городах они переросли в столкновения с силовиками. Были слышны взрывы, выстрелы и начались пожары. Подробнее о текущей ситуации в стране читайте в нашей онлайн-хронике.

Подробнее о том, почему люди вышли на протесты и что именно их не устраивает в нынешнем правительстве, читайте в материале OBOZREVATEL.