Во всем Казахстане ввели чрезвычайное положение: какие ограничения будут действовать. Видео
Чрезвычайное положение в Казахстане теперь распространяется на всю страну. Вводится ряд ограничений, в том числе на свободу передвижения.
Соответствующее объявление транслировали гостелеканалы, в частности, "Хабар 24". Режим ЧП предусматривает также комендантский час с 23:00 до 7:00.
Какие ограничения предусмотрены:
комендантский час будет действовать с 23.00 до 7.00;
будут созданы комендатуры во главе с начальниками полиции;
запрещены все массовые мероприятия;
будет ограничена свобода передвижения, в том числе на транспорте;
ограничат въезд и выезд в каждый регион;
силовикам разрешено проверять документы, проводить личный досмотр, а также досмотр в автомобилях;
запрещается продажа оружия и боеприпасов;
устанавливается особый режим оборота лекарств и алкоголя.
Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области.
В то же время СМИ пишут, что к дворцу президента Касыма-Жомарта Токаева в столице страны Нур-Султане начали стягивать дополнительные подразделения силовиков.
Также отмечается, что страна несколько часов отключена от глобальной сети. Тем не менее в некоторых регионах провайдеры включили проводной интернет.
Отметим, что протесты в Казахстане длятся с 1 января из-за повышения цены на газ. В среду, 5 числа, они возобновились. В нескольких городах они переросли в столкновения с силовиками. Были слышны взрывы, выстрелы и начались пожары. Подробнее о текущей ситуации в стране читайте в нашей онлайн-хронике.
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