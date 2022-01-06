Взрывы, стрельба и автоматные очереди: силовики начали зачистку на улицах Алматы. Видео

В охваченном протестами городе Алматы в Казахстане силовики заявили о начале "масштабной зачистки" города от митингующих. Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе", и в Алматы началась "антитеррористическая операция".

Об этом сообщает портал KazTag в Telegram вечером среды, 5 января. На опубликованных видео показано, как протестующие бегут от силовиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В городе слышна стрельба и автоматные очереди. Также слышны крики людей. Граждан через громкоговорители призывают не выходить на улицы и оставаться дома. Таким образом силовики предупреждают об активной фазе "зачистки".

Видео дня

Вместе с тем, портал уточняет, что "масштабная зачистка" от "мародеров", которые на фоне протестов, начали орудовать в городе, начнется 6 января. Ранее OBOZREVATEL писал, что они грабили магазины, банки и торговые центры. Кроме того, в Алматы разгромили здание аэропорта и пытались захватить управление полиции. Подробнее об этом – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, чрезвычайное положение в Казахстане теперь распространяется на всю страну. В то же время президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам ОДКБ с просьбой о помощи в борьбе с "террористической угрозой".