Отставка правительства, выстрелы и взрывы: как прошла ночь протестов в Казахстане. Фото и видео

Протестные акции в Республике Казахстан, которые начались из-за повышения цен на сжиженный газ и переросли в беспорядки, привели к установлению режима чрезвычайного положения и комендантского часа. На улицы Алматы, где накануне митингующие штурмовали здание местной администрации и жгли полицейские автомобили, стянули силовиков и бронетехнику.

Уже к утру 5 января президент Касим-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, а также введении временного госрегулирования тарифов на горючее, но протесты продолжились. OBOZREVATEL собрал главное из событий, произошедших за последние дни в стране (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Протесты из-за цены на газ в разных городах Казахстана продолжались трое суток и еще одну ночь. В некоторых правоохранители жестоко задерживали митингующих.

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Последние совершили несколько попыток захвата акиматов (местных администраций) в городах Алматы, Шимкент и Тараз. Отмечается, что люди били в зданиях окна, выламывали двери и нанесли другой материальный ущерб зданиям.

Вечером 4 января в бывшей столице страны произошли столкновения между участниками протестов и силовиками: на улицах Алматы горели полицейские автомобили, раздавались выстрелы, полиция применила к демонстрантам слезоточивый газ.

Лидер страны Токаев объявил режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области. В его пределах был введен комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. На площадь в экс-столице, где ночью продолжались беспорядки, стянули военных и бронетехнику.

Министерство внутренних дел Казахстана 5 января впервые прокомментировало протесты, назвав их незаконными.

"Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения. Отдельные группы перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

По информации правоохранителей, были "совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность".

"Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью. В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей", – добавили в МВД.

Также подчеркивается, что "в результате противоправных действий" были нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел, повреждены 37 служебных авто.

"По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения", – добавили в МВД.

На фоне массовых протестов из-за цены газа Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства Казахстана. Соответствующий указ президента 5 января был обнародован на его официальном сайте.

Согласно документу, до утверждения нового состава правительства должностные лица продолжат выполнять свои обязанности. Например, врио премьер-министра будет первый замглавы ведомства Алихан Смаилов.

На должность государственного секретаря Токаев назначил помощника президента Эрлана Карина, заменяющего Крымбека Кушербаева. Кроме того, Мурат Нуртлеу станет первым заместителем главы Комитета национальной безопасности Казахстана.

В то же время глава Алматы Бакитжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль властей. Он призвал граждан "не поддаваться на провокации и беззакония".

"Продолжаются задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики. Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города", – процитировало его издание Zakon.kz.

Ко всему прочему президент Республики Казахстан объявил о введении государственного регулирования цен на сжиженный газ, дизель и бензин, которое будет действовать 180 календарных дней. Соответствующее поручение Токаев дал на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране, говорится на его сайте.

Также казахстанский лидер анонсировал введение ценового регулирования социально значимых продовольственных товаров. Решения будут приниматься местными властями в зависимости от социально-экономической ситуации в каждом регионе.

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о субсидировании арендной платы за вторичным жильем для социально уязвимых слоев населения.

Среди других решений Токаева:

начало разработки закона "О банкротстве физических лиц";

создание общественного фонда "Народа Казахстана" для решения проблем здравоохранения и детей, финансируемых за счет частных и государственных источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, протестам в Казахстане послужило повышение вдвое цены на сжиженный газ – с 1 января 2022 года она выросла с 60 до 120 тенге/л (3,72 до 7,44 грн). Митингующим удалось добиться обещания властей снизить тариф, а дальше они потребовали политических реформ в стране.