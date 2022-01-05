Отставка правительства, выстрелы и взрывы: как прошла ночь протестов в Казахстане. Фото и видео

Марина Лисничук
Мир
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Отставка правительства, выстрелы и взрывы: как прошла ночь протестов в Казахстане. Фото и видео

Протестные акции в Республике Казахстан, которые начались из-за повышения цен на сжиженный газ и переросли в беспорядки, привели к установлению режима чрезвычайного положения и комендантского часа. На улицы Алматы, где накануне митингующие штурмовали здание местной администрации и жгли полицейские автомобили, стянули силовиков и бронетехнику.

Уже к утру 5 января президент Касим-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, а также введении временного госрегулирования тарифов на горючее, но протесты продолжились. OBOZREVATEL собрал главное из событий, произошедших за последние дни в стране (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ночные беспорядки

Протесты из-за цены на газ в разных городах Казахстана продолжались трое суток и еще одну ночь. В некоторых правоохранители жестоко задерживали митингующих.

Видео дня
Митингующие в Алматы жгли полицейские авто

Последние совершили несколько попыток захвата акиматов (местных администраций) в городах Алматы, Шимкент и Тараз. Отмечается, что люди били в зданиях окна, выламывали двери и нанесли другой материальный ущерб зданиям.

Вечером 4 января в бывшей столице страны произошли столкновения между участниками протестов и силовиками: на улицах Алматы горели полицейские автомобили, раздавались выстрелы, полиция применила к демонстрантам слезоточивый газ.

Лидер страны Токаев объявил режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области. В его пределах был введен комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. На площадь в экс-столице, где ночью продолжались беспорядки, стянули военных и бронетехнику.

Провокации и задержания

Министерство внутренних дел Казахстана 5 января впервые прокомментировало протесты, назвав их незаконными.

"Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения. Отдельные группы перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

По информации правоохранителей, были "совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность".

"Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью. В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей", – добавили в МВД.

Правоохранители задерживали протестующих

Также подчеркивается, что "в результате противоправных действий" были нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел, повреждены 37 служебных авто.

"По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения", – добавили в МВД.

Отставка правительства

На фоне массовых протестов из-за цены газа Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства Казахстана. Соответствующий указ президента 5 января был обнародован на его официальном сайте.

Согласно документу, до утверждения нового состава правительства должностные лица продолжат выполнять свои обязанности. Например, врио премьер-министра будет первый замглавы ведомства Алихан Смаилов.

В Алматы стянули силовиков и бронетехнику

На должность государственного секретаря Токаев назначил помощника президента Эрлана Карина, заменяющего Крымбека Кушербаева. Кроме того, Мурат Нуртлеу станет первым заместителем главы Комитета национальной безопасности Казахстана.

Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства Казахстана

В то же время глава Алматы Бакитжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль властей. Он призвал граждан "не поддаваться на провокации и беззакония".

"Продолжаются задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики. Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города", – процитировало его издание Zakon.kz.

Власти ввели регулирование цен на топливо

Ко всему прочему президент Республики Казахстан объявил о введении государственного регулирования цен на сжиженный газ, дизель и бензин, которое будет действовать 180 календарных дней. Соответствующее поручение Токаев дал на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране, говорится на его сайте.

Также казахстанский лидер анонсировал введение ценового регулирования социально значимых продовольственных товаров. Решения будут приниматься местными властями в зависимости от социально-экономической ситуации в каждом регионе.

Улицы Алматы патрулируют силовики и бронетехника

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о субсидировании арендной платы за вторичным жильем для социально уязвимых слоев населения.

Среди других решений Токаева:

  • начало разработки закона "О банкротстве физических лиц";

  • создание общественного фонда "Народа Казахстана" для решения проблем здравоохранения и детей, финансируемых за счет частных и государственных источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, протестам в Казахстане послужило повышение вдвое цены на сжиженный газ – с 1 января 2022 года она выросла с 60 до 120 тенге/л (3,72 до 7,44 грн). Митингующим удалось добиться обещания властей снизить тариф, а дальше они потребовали политических реформ в стране.

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